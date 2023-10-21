 

Judging Freedom – США вредят себе своей милитаристской внешней политикой

21.10.2023, 2:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оказывая военную поддержку Израилю, Соединённые Штаты содействуют этнической чистке и ещё сильнее порочат свою и без того запятнанную репутацию, заявил в интервью YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник Госдепартамента Мэттью Хо. Более того, совершая или допуская зверства в разных частях света, американский истеблишмент лишь вредит собственной стране, отметил аналитик.

Пока мы готовились к выходу в эфир, вы сообщили мне новость о том, что израильские военные разбомбили больницу в секторе Газа. Насколько я понимаю, такому военному преступлению нет никакого оправдания.

МЭТТЬЮ ХО, бывший сотрудник Госдепартамента США: Нет, совершенно никакого. Эта новость свежая. И, надеюсь, первые сообщения, как это часто бывает, окажутся ошибочными. Но, по информации Al Jazeera, речь может идти о 500 погибших. И это произошло в результате использования поставленных Америкой бомб, которые сбрасывались с поставленных Америкой самолётов в то самое время, когда президент Соединённых Штатов паковал чемоданы, чтобы отправиться сегодня вечером в Израиль.

Этому нет оправдания. Ситуация усугубляется тем фактом, что атака произошла на юге Газы, то есть именно там, куда израильтяне велели жителям севера Газы эвакуироваться. Я имею в виду, что всё это — всего лишь ещё одно военное преступление в дополнение к грубым нарушениям международного права.

И вы знаете, как бывший американский морской пехотинец, бывший военнослужащий и человек, который также работал в Госдепартаменте, я испытываю стыд из-за того, что американские военные и дипломатическое ядро США поддерживают эту этническую чистку. Это огромное пятно (на репутации.  ИноТВ)!
  
Как известно нашим зрителям, нельзя сказать, что США занимают какую-то возвышенную позицию с точки зрения моральных достижений во внешней политике. Но это всего лишь очередной случай, когда Соединённые Штаты преследуют цели, которые неясны, порочны, алчны или просто связаны с внутриполитическими проблемами, либо позволяют или соглашаются с одним злодеянием за другим. И происходящее в Палестине является тому последним примером.

И все эти различные войны, будь то Украина, Ирак, Афганистан, Сирия или ситуация в Палестине, связывает то, что все они происходят из-за милитаристской внешней политики США. Она только приносит огромный вред людям, уничтожает целые народы и не усиливает, а ослабляет безопасность Соединённых Штатов.

Дата публикации 17 октября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / “Огромное количество претензий”: Агурбаш сообщила о проблемах у дочери Алсу

21.10 / Исход юмориста Слепакова* массово огласили на всю Россию

21.10 / Reuters – Аляска судится с правительством за право добывать нефть и газ

21.10 / Hill – худшее впереди — рейтинг Байдена продолжает падать

21.10 / Всплыли жуткие детали кровавой расправы в семье Намина: вот что сказал убийца

21.10 / Китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

20.10 / “Ей петь нечем”: названа реальная причина завершения карьеры Пугачевой

20.10 / Может себе позволить: Ивлеева похвасталась дорогущей покупкой

20.10 / Обозреватель AC – ради авторитета США «Партия войны» втягивает Америку в бесконечные разорительные войны

20.10 / Собянин: Реконструированы 20 из 22 развязок на МКАД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика