 

“Огромное количество претензий”: Агурбаш сообщила о проблемах у дочери Алсу

21.10.2023, 1:15, Новости дня
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“Мой младший сын – 19-летний – Анастас Агурбаш учится на финансиста. – сообщила Агурбаш. – Но при этом хочет стать знаменитым рок-музыкантом, таким же мощным, как Курт Кобейн. Сейчас учится игре на гитаре, вокалом занимается с моей дочерью Дарьей. К своему творчеству меня не подпускает, но советуется . Для меня это очень круто, поскольку сын меня просвещает, слушая разные коллективы. Возможно, у будущем у нас даже будет дуэт”.

Но известность Анжелики Агурбаш стала препятствием для ее только начинающего карьеру исполнителя сына. “Анастасу кажется, что мое имя ему мешает, – призналась она. – Просто шлейф родителей не всегда благоприятно сказывается на карьере их детей. Иногда это помогает, иногда – мешает”.

“Например, страшно талантливой дочери Алсу, этой невероятной вокалистке, имя матери очень сильно мешает. Девочку, словно в микроскоп, рассматривают и предъявляют огромное количество претензий этому безмерно талантливому ребенку”, – сообщила Анжелика.

Дети Агурбаш никогда не афишируют родство со звездой. “Они у меня – непубличные, – пояснила певица. – Они не говорят, что я их мама. А я не использую детей в своей професии, не пиарюсь на них”.


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