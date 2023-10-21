 

Исход юмориста Слепакова* массово огласили на всю Россию

21.10.2023, 1:15, Новости дня
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Популярный комик стал кумиром россиян, благодаря своим юмористическим песням и скетчам. Он часто выступает с сатирическими номерами, в которых освещает различные социальные и политические темы. Семен Слепаков* имеет множество поклонников в России и за ее пределами. Искрометный юмор и талант в сочетании с музыкальными способностями делают его одним из наиболее узнаваемых и любимых российских артистов.

Правда, в прошлом году Семен Слепаков* растерял большую часть своей аудитории. Дело в том, что многие артисты полтора года назад приняли решение покинуть Родину с одним и тем же мотивом. Большинство предпочло умолчать о взглядах на ситуацию в мире, но некоторые звезды принялись открещиваться от страны, которая все это время их кормила.

Примером такого человека и служит влиятельный комедиант. На днях массово огласили на всю Россию исход юмориста Семена Слепакова*. Выяснилось, что мужчина остался без жилья в родной стране. Комик продал свою роскошную квартиру в самом центре Москвы. Как сообщает “Радио 1”, площадь недвижимости составляет 217 квадратных метров.

К слову, в отличие от юмориста, известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина не желает продавать свою недвижимость. Наоборот, она хочет, чтобы ее квартира осталась как память о Василии Макаровиче и о ней. Как сообщает телеканал “360”, актриса призвала внучку Ольгу отказаться от доли московской квартиры ради создания там музея.

К слову, в сердцах поклонников еще теплится надежда на то, что комик Слепаков* достигнет успеха за рубежом. Звездный мужчина сумел воодушевить фанатов и настроить на позитив, поэтому многие уверены в его блестящем результате карьеры. Ранее “Дни.ру” писали, что на Семена Слепакова* просят возбудить уголовное дело из-за провокационной песни.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ


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