Reuters – Аляска судится с правительством за право добывать нефть и газ

Управление по промышленному развитию и экспорту Аляски намерено через суд восстановить аренду участков в Национальном Арктическом заповеднике для добычи нефти и газа, пишет Reuters. Ранее Министерство внутренних дел США аннулировало договоры, заключённые при администрации Трампа, оправдывая такое решение «серьёзными нарушениями» при проведении торгов, во время которых не учитывались последствия разработки месторождений для климата.



AP

Аляска оспаривает решение администрации Байдена отменить аренду участков в Национальном Арктическом заповеднике для добычи нефти и газа, пишет Reuters. Эти первозданные территории Северного склона, на которых проживают гризли, белые медведи, полярные совы и северные олени, крайне уязвимы для изменений климата.

Как рассказывает издание, в среду Управление по промышленному развитию и экспорту Аляски, которому принадлежали договоры аренды, подало в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия. В нём оспаривается решение МВД США от 6 сентября об аннулировании семи договоров аренды. Управление требует восстановить их на том основании, что действия правительства нарушают принятое конгрессом в 2017 году постановление, которое разрешает эксплуатацию нефтегазовых месторождений в Арктике.

«Федеральное правительство полно решимости лишить Аляску возможности себя обеспечить — мы должны это пресечь», — заявил губернатор Аляски, республиканец Майк Данливи. В статье отмечается, что власти штата десятилетиями пытались начать разработку месторождений в заповеднике, чтобы укрепить экономику Аляски, которая полностью полагается на нефтедобычу.

Reuters напоминает, что отменённые сделки были заключены в последние дни президентства Трампа. МВД США оправдывает своё решение об их аннулировании «серьёзными нарушениями» при проведении торгов, во время которых не учитывались последствия для климата.

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