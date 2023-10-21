 

Рупор кремлевской пропаганды: Российские смартфоны и планшеты появятся в ноябре

21.10.2023, 0:40, Разное
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Смартфоны и планшеты российских производителей выйдут на рынок в ноябре

Гаджеты от отечественных компаний Fplus, «БайтЭрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» скоро появятся в розничной продаже. Как сообщают источники “Ъ”, уже в ноябре смартфоны и планшеты поступят в торговую сеть «Всесмарт». Речь идет об устройствах нижнего ценового сегмента — до ₽20 тыс. Ключевым препятствием для того, чтобы гаджеты на российской ОС смогли занять существенную долю на рынке, является их несовместимость с приложениями Android.

Как мы ранее уже писали, (https://t.me/suverenka/751)несмотря на ведущуюся в этом направлении активную работу, каталог приложений «Авроры» пока не может порадовать особым разнообразием. На текущий момент там представлено всего 76 позиций — по сравнению с миллионами в Google Play. Так что для обычного пользователя выбор абсолютно очевиден. Если телефон нужен не только для того, чтобы звонить, снимать и пользоваться какими-то специализированными рабочими приложениями — то смартфон на ОС «Аврора» не будет даже рассматриваться потенциальным покупателем.

Конечно, выход в потребительский сегмент позволит ускорить разработку софта под «Аврору», но приложения покупателям нужны вот уже сейчас, а не когда-нибудь потом.

На данный момент единственным потенциальным пользователем подобных устройств можно считать чиновников или сотрудников госкомпаний. По мере введения ограничений на использование иностранных гаджетов для такой категории покупателей — рост потребности в смартфонах и планшетах на базе ОС «Аврора» будет повышаться. Хотя вряд ли отечественным производителям удастся занять мало-мальски существенную долю рынка.

Пока что все принимаемые меры следует рассматривать лишь как попытку государства защитить объекты критической инфраструктуры от внешнего воздействия и создать хоть какой-то рынок сбыта для российских гаджетов.

https://t.me/suverenka/5144 – цинк

Пока же у нас все магазины забиты китайщиной и корейщиной. Главное, чтобы как Йотафоном не получилось https://dzen.ru/a/YfopUVvXohf8SiH1
Тем не менее, двигаться в этом направлении надо, набивая шишки, чтобы не оказывааться в полной технологической зависимости от других стран по целому ряду параметров.

В принципе, если брать телефон-звонилку, то попробовать вполне можно, если это будет действительно отечественная сборка, а не китайщина с шильдиком "сделано в России". Прецеденты были.

Источник: Colonel Cassad


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