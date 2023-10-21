 

Ученые предложили создать сверхъяркие источники света на основе квазичастиц

21.10.2023, 0:30, Разное
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Недавние исследования в области физики дали новую перспективу в создании потенциально революционного источника света. Группа ученых предложила использовать квазичастицы для разработки сверхъяркого источника света, открывая перед нами удивительные возможности в области освещения и оптики.

Квазичастицы являются особого рода состоянием частиц, которые обладают уникальными свойствами и перспективами применения. Ученые предложили использовать их особенности для создания нового типа источника света, значительно превосходящего по яркости и эффективности существующие технологии.

Одной из ключевых особенностей квазичастиц является их способность к сильному светоизлучению при малых размерах. Это открывает новые горизонты в области миниатюризации источников света, позволяя создавать компактные, но очень мощные источники.


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