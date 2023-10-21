 

Всплыли жуткие детали кровавой расправы в семье Намина: вот что сказал убийца

21.10.2023, 0:05, Новости дня
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Накануне российское медиапространство потрясла страшная новость. Стало известно о трагедии, которая произошла в семье
создателя и лидера рок-группы “Цветы”. На 30-летнего сына музыканта Артема Микояна и на его 85-летнюю тещу Полину Ткаченко было совершено нападение. Родственников Стаса Намина лишил жизни его пасынок Роман.

Всего за два дня громкая история обросла огромным количеством теорий и слухов. Из-за недостаточного количества информации народ терялся в догадках о том, что на самом деле могло произойти в злополучном доме в Истринском районе Подмосковья. А теперь всплыли жуткие детали кровавой расправы.

Как уточняет Пятый канал, в роковой вечер Роман навестил пенсионерку, чтобы помочь. Однако подробностей случившегося в доме он не помнит. Отмечается, что приемный сын Стаса Намина опомнился, когда бабушки уже не было в живых, и позвонил брату. А когда Артем приехал, убийца лишил жизни и его.

По словам источника, приехавшая на дачу чуть позже мать Романа застала его лежащим на полу в коридоре. Уточняется, что пасынок Намина бормотал нечто невнятное и говорил о Боге. Позже он самостоятельно позвонил в полицию и во всем признался. Однако, как пишут СМИ, о том, что произошло тем вечером, мужчина рассказать так и не смог.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось при допросе в полиции. Оказалось, Стаса Намина зовут совсем иначе.


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