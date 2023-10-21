 

Китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

21.10.2023, 0:05, Новости дня
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В распоряжении Пятого канала оказался нетривиальный гороскоп по системе “Бацзы”, которая популярна в Китае. Он подходит для всех знаков зодиака.

ПонедельникЖелательно заканчивать в этот день давно отложенные задачи, будь то прогулка или просмотр кино. Лучше остерегаться импульсивных покупок и знакомств. Чтобы добиться желаемого, нужно приложить усилия уже сейчас.Вторник

Гороскоп рекомендует отдохнуть. Не принимайте решения и притормозите с начинаниями.

Среда

Самое время ставить точки и закрывать двери. Позитивный день для обмена информацией и дружеских встреч.

Четверг

Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам. Относительно астрологии время удачно для переговоров, поиска медицинской помощи и активных действий.

Пятница

Благоприятный день с большим потенциалом. Согласно гороскопу, все сбудется, все получится. С осознанием сути происходящего приходит успех.

Суббота

Лунное затмение и полнолуние. Период располагает к медитации. Ощутите свои скрытые возможности, как рекомендует астрологический прогноз.

Воскресенье

Стоит рисковать и победить страх, а вообще в этот день лучшее расслабиться. Китайский гороскоп гласит: общение в неформальной обстановке и отдых станут отличным завершением недели.


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