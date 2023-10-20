Мнение: О наглухо заткнутой России… Народ молчит в тряпочку или безмолвствует?

Не секрет же, что нынешние российские власти принимают главные решения спонтанно, без анализа последствий. А потому запрет всего и вся стал идеальной моделью для властей. Хотя чаще всего это лишь властная реакция на видимые из Кремля общественные ожидания неких действий.

Спору нет, в запретах успехи есть. Всякая #оппозиция, например, побеждена. И вообще любая свобода мысли и мнений. Ибо – «не время, товарищ», как любезно разъяснил Конституционный суд.

Но вот не пиррова ли это #победа?

Гайки закручены до предела. Судебная #статистика это показывает чётко.

На людской роток, в общем, таки накинули платок. Народ помалкивает в тряпочку. Наверное…

Однако из Пушкина А.С. помним, что «народ безмолвствует» – совсем не хорошо для власти. Да и для страны тоже. Заделывая малейшие щёлочки для свежего воздуха, можно задохнуться самому. Затягивая гайки – сорвать резьбу. Запаивая крышку котла – повысить шансы взрыва.

Вопрос на засыпку: когда рванёт?

Вопрос на засыпку номер два: а рванёт ли вообще?

Или же у наглухо заткнутого народа банально «духу не хватит»?

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