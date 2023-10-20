“Ей петь нечем”: названа реальная причина завершения карьеры Пугачевой

Музыкальный критик уверен, что Алла Борисовна ушла со сцены не просто так, а по совершенно естественным причинам. Прошло как время ее бешеной популярности, так пик ее вокальный кондиций. По словам Соседова, Алла Пугачева просто не может петь физически.

“Ей петь нечем”, — отрезал Сергей Соседов.

По его словам, Иосиф Пригожин сильно заблуждается, когда прогнозирует ей полные залы в случае возвращения на большую российскую сцену. Не будет ни аншлагов, ни живого пения. Для того, чтобы поддерживать вокал в форме, необходима постоянная практика, которую Алла Пугачева давно забросила.

Соседов подчеркивает, что выйти на сцену один раз за десять лет в честь какого-то особого повода — это одно дело. Другое дело — реальная артистическая карьера, жизнь в гастролях, постоянные концерты, регулярный контакт с публикой. Алла Пугачева давно от этого отошла и далеко не факт, что решит вспоминать молодость.

Напомним, последние полтора года Примадонна живет в Израиле. Однако сейчас в связи с развернувшимися событиями на Земле Обетованной, россияне очень боятся за жизнь и здоровье народной артистки. На днях стало известно, что Алла Пугачева вывезла своих детей из воюющей страны.