 

Может себе позволить: Ивлеева похвасталась дорогущей покупкой

20.10.2023, 22:53, Новости дня
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Настя Ивлеева, которая 10 лет назад была неизвестна никому, превратилась в суперзвезду. А где популярность, там и, как правило, большие деньги. Множество контрактов, свалившихся на девушку из
Разметелево, обогатили ее, и теперь она может себе позволить, кажется, все что угодно.

Вернувшись из очередного путешествия, Настя Ивлеева вышла на связь с подписчикам в социальных сетях, чтобы извиниться за молчание и рассказать главные новости. Телеведущая проинформировала поклонников о покупке книг, но это сообщение осталось без внимания из-за следующего признания знаменитости.

Настя Ивлеева также рассказала, что приобрела квартиру. Похваставшись дорогущей покупкой, телезвезда не стала добавлять подробности. То есть неизвестно, где и какой жилплощадью обзавелась блогерша. Но ясно одно: она может себе позволить покупку, равную нескольким миллионам рублей.

По словам Насти Ивлеевой, она вернулась в Москву с новыми силами, чтобы приступить к плодотворной работе до Нового года. Что ж, очевидно, телезвезда, которой присущ трудоголизм, еще больше разбогатеет. Успеху 32-летней блогерше можно только позавидовать.


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