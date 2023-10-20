Обозреватель AC – ради авторитета США «Партия войны» втягивает Америку в бесконечные разорительные войны

Вашингтонская «Партия войны», в которую входят представители обеих партий, втягивает США в бесконечные войны и настаивает на необходимости проводить военные интервенции по всему миру, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative. При этом в качестве довода для вмешательства во всевозможные конфликты приводится вопрос авторитета Соединённых Штатов, отмечает автор.



AP

Вашингтонская «Партия войны», громкоголосый сплав внешнеполитических элит Республиканской и Демократической партий, продолжает настаивать на военных интервенциях по всему миру, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.

Не проходит и недели без того, чтобы Америка не пригрозила кому-нибудь войной. Иран и Северная Корея стали её последними целями.

Милитаристская политика Соединённых Штатов носит двухпартийный характер. Республиканцы и демократы выбирают своей целью предполагаемых противников США по всему миру. Вашингтон, заявляя о своём намерении сдерживать конфликты, угрожает при этом военными действиями в том случае, если другие государства отвергают созданный Америкой — и часто ею нарушаемый — «порядок, основанный на правилах».

«Партия войны» полагает, что каждое действие Америки тщательно изучается и ни одна иностранная держава не действует по собственной инициативе, руководствуясь своими собственными причинами.

«Дядю Сэма настолько уважают и боятся, что одно лишь движение его мизинца, если оно производится активно и постоянно, заставляет иностранных лидеров мгновенно принять позу эмбриона, воздерживаясь от любых действий, которые могли бы вызвать недовольство Вашингтона», — говорится в статье.

Однако, когда США не способны вмешиваться решительно, регулярно и в любом месте, независимо от того, насколько отдалён и незначителен конфликт, то это говорит о слабости и чревато вызовами со стороны других иностранных государств. Результатом этого может стать наступление новых Тёмных веков, когда свобода будет навсегда стёрта с лица земли и никогда больше не возродится.

Автор отмечает, что аргументом для бесконечных войн США стал вопрос «авторитета».

«Да, конфликт может быть не в интересах Америки. Возможно, в результате плохих интервенций погибнут хорошие люди. Это может привести к трате огромных сумм денег. При этом месяцы, годы или даже десятилетия борьбы могут не привести к очевидному концу. Тем не менее США должны продолжать борьбу, ведь иначе может произойти что-то похуже», — говорится в статье.

По словам Бэндоу, даже некоторые здравомыслящие люди, скептически настроенные по отношению к постоянному милитаристскому авантюризму «Партии войны», иногда попадаются на эту ловушку.

Следовательно, американцы должны финансировать бесконечный опосредованный конфликт против России. И не думайте о расходах, когда США, по сути, банкрот. Или о риске эскалации, поскольку статус Украины имеет гораздо большее значение для Москвы, чем для Америки. Или о геополитическом ответном ударе от усилившегося союза РФ с Китаем, Северной Кореей и Ираном, что может превратить обычные конфликты в ядерные.

«На карту поставлен авторитет Вашингтона!» — отмечает иронично автор.

Авторитет действительно имеет значение, ведь это важная причина избегать глупых и несостоятельных обязательств. В любом случае, будучи сверхдержавой, США могут и ради служения своему народу должны нарушать обязательства, которые больше не служат их интересам.

«Жизни молодых американцев не должны приноситься в жертву ради расплаты за оплошности «Партии войны». Лучший способ почтить память павших на войне людей — это прекратить почти понапрасну жертвовать жизнями стольких американцев», — обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.

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