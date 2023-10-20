Мнение: «В каком правовое поле мы живем?»

Как это я пропустил такое? Оказывается, бывший депутат Госдумы, а ныне депутат Госсовета Татарстана, председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев ( на снимке) на заседании республиканского парламента возмутился избиением в СИЗО Грозного молодого человека, подозреваемого в сожжении Корана.

«Первый вопрос, который я задал себе, — в каком правовом поле мы сегодня живем? Вот пример такого вопроса, на который мы сегодня должны найти ответ. Из жизни. Значит, глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая эту свою идею, говорит, что тот герой всех мусульман. Кто может ответить?» — спросил Хамаев.

Во время перерыва в заседании республиканского парламента, высказывание депутата прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов: «Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики».

Минниханов добавил: «В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны».

Сразу после перерыва в заседании, депутат Азат Хамаев извинился за свое высказывание. Так и сказал:

«Выступая на заседании Госсовета республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами».

Что это было? В Татарстане испугались, что глава Чечни Рамзан Кадыров может обидеться на татарстанских депутатов? Или тут что-то другое? А еще мне интересен ответ на вопрос депутата Хамаева, в каком все-таки «правовом поле» мы живем?

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