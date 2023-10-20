 

Открытие гена долголетия у золотистых ретриверов

20.10.2023, 22:05, Разное
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На просторах научного исследования в лабораториях по всему миру, загадка долголетия – одно из самых волнующих и многообещающих исследовательских направлений. Но вот настал день, когда страсть к знанию и изобретательность ведущих ученых приносит изумительный прорыв в этой области.

Стало известно, что ген долголетия наконец-то обнаружен, и это вовсе не удивительно, что его держателями стали преданные и верные друзья человека – золотистые ретриверы. Эта порода собак всегда славилась своими амурными глазами и веселым нравом, и теперь им предоставилась возможность делиться своими секретами долголетия.

Исследования, проведенные бригадой выдающихся ученых, показали, что в своих генах золотистые ретриверы обладают уникальной комбинацией ДНК, которая обеспечивает им необыкновенную жизненность. Чрезвычайно активный ген долголетия, обнаруженный у этих породистых собак, влияет на функционирование и обновление клеток, продлевая жизнь и снижая риск возникновения множества возрастных заболеваний.


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