 

Названа самая сексуальная кинозвезда: сначала попробуйте угадать

20.10.2023, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Журнал Maxim в очередной раз опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Казалось бы, насколько сложно запихнуть все многообразие прекрасной половины человечества в жалкую сотню. Однако первая строчка мало у кого вызвала сомнения — конечно же, это Марго Робби, исполнившая главную роль в сверхуспешной картине этого года “Барби”.

Девушка далеко не впервые попадает в этот заветный рейтинг, более того, даже не в первый раз его возглавляет. Редакторы журнала, видимо, являются истинными поклонниками талантов этой прекрасной актрисы, ведь она находится на самом верху уже четвертый раз — видимо, дело все-таки не в фильме.

Сегодня “Барби”, вчера громко выстрелившее тарантиновское “Однажды в… Голливуде”, позавчера сумасшедший блокбастер с Ди Каприо “Волк с Уолл-стрит”… Каждая из этих картин прекрасна по-своему, но при этом прекрасна и одним: потрясающей Марго Робби.

Позади себя актриса оставила множество не менее прекрасных девушек, среди которых и актрисы, и певицы, и спортсменки и даже жены афроамериканских рэперов. Место нашлось и таким дамам, как Николь Кидман и Кайли Миноуг. Что ж, ждем новых ролей от Марго Робби: пока что конкуренток у нее нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Собянин: Реконструированы 20 из 22 развязок на МКАД

20.10 / Риттер – США сейчас настолько слабы, что не в состоянии победить ни одну страну, обладающую каким-либо военным потенциалом

20.10 / Это для меня новость! Буланову поразил широкий жест проклявшего ее Разина

20.10 / Стало известно о новых обвинениях в адрес заключенного Ефремова: что на этот раз

20.10 / Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом

20.10 / Улетевшая в Китай Бузова оконфузилась с флагом: диплом по географии не помог

20.10 / ERR – правительство Эстонии не поддержало предложение запретить россиянам покупать недвижимость

20.10 / Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына

20.10 / В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

20.10 / Обозреватель Foreign Policy – политика США разожгла конфликт на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика