Риттер – США сейчас настолько слабы, что не в состоянии победить ни одну страну, обладающую каким-либо военным потенциалом

Если США начнут войну с Россией в Европе, они смогут её вести, но не смогут в ней победить, заявил в интервью Redacted бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. При этом он отметил, что Соединённые Штаты сейчас настолько слабы, что вообще не смогут победить ни одну державу, обладающую каким-либо военным потенциалом.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Сегодня у нас буквально всего один конфликт, и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить.

Если мы вступим в войну с Китаем, мы сможем вести эту войну, но не сможем в ней победить, даже если мы введём в игру все наши неядерные силы. Сейчас у нас говорят о том, чтобы вести войну одновременно с Россией и Китаем. Связанные с этим расходы будут феноменальными. Прежде всего потребуется масштабное расширение нашей неядерной военной мощи.

При этом в Армии США недобор новобранцев. И для достижения положенной численности личного состава не хватает десятков тысяч человек. Это означает, что вместо расширения Армии США им приходится её сокращать. У них нет достаточного количества мужчин и женщин, чтобы пополнить ряды. Поэтому определённые подразделения, определённые возможности сокращаются до нуля, поскольку для этого просто нет людей.

А теперь конгресс говорит о наращивании личного состава. Но как это сделать? Объявить призыв? А вы посоветовались с американским народом? Правильно ли для Соединённых Штатов рассуждать о ведении двух войн? Мы вообще понимаем, что это означает? Это означает, что Америке придётся покинуть наш континентальный оплот, пересечь океаны, чтобы вести войны на их заднем дворе. На их заднем дворе.

Это означает, что мы ввязываемся с Россией в конфронтацию в Европе, где буквально рядом действует российская логистика. Они снабжают себя по внутренним коммуникационным линиям, а нам придётся напрягать свои силы. У нас больше нет в Европе достаточной логистической структуры. На её создание потребуются миллиарды. Это означает, что нам придётся держаться там за счёт самих Соединённых Штатов с помощью протяжённых линий снабжения. Это буквально самоубийство. Это безумие.

Байден говорит… Они говорят о потенциальном конфликте с Ираном. Мы не можем воевать с Ираном. У нас нет для этого сил. В 1991 году мы вели войну в Персидском заливе, имея дружественные аэродромы и порты, куда мы могли заводить наши корабли, разгружаться без каких-либо помех и высаживать войска. Как мы будем это делать в войне с Ираном? Они подорвут любой порт, подорвут все аэродромы. Это будет означать, что нам силовым методом придётся заходить в иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас. У нас нет силовой структуры для этого. У Ирана есть ракеты, которые потопят наши корабли до того, как мы туда доберёмся.

У берегов Ливана развёрнуты две авианосные ударные группы с 2 тысячами человек морского десанта, готовых к войне с «Хезболлой». В состав «Хезболлы» входят 100 тысяч отлично подготовленных бойцов, которые окопались в холмах на юге Ливана и которые готовились к этой войне. Мы сошли с ума.

Позвольте мне выразиться предельно ясно: прямо сейчас Америка не может вести и выиграть войну ни в одном уголке мира против любой державы, обладающей каким-либо военным потенциалом. Мы настолько слабы. Мы буквально настолько слабы.

Дата публикации 19 октября 2023 года.

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