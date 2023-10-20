Ингибиторы янус-киназы повышали риск развития акне

Недавние исследования показали, что ингибиторы янус-киназ, широко применяемые в лечении различных заболеваний, могут повысить риск развития акне у некоторых пациентов.

Ингибиторы янус-киназ – это группа лекарственных препаратов, которые используются для подавления активности сигнального пути янус-киназ в организме. Они обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, и успешно применяются в лечении автоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и язвенный колит.

Однако, недавно обнаружено, что эти препараты могут вызвать негативные побочные эффекты в виде появления акне у некоторых пациентов. Акне – это обычное кожное заболевание, характеризующееся появлением воспаленных высыпаний на коже, главным образом на лице и спине. Оно является результатом избыточной активности сальных желез, что приводит к закупорке пор кожи и развитию воспаления.