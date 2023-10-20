 

МУС заявил, что стал жертвой целенаправленной кибератаки с целью шпионажа

20.10.2023, 20:40, Разное
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В сентябре Международный уголовный суд рассказал о кибератаке. На данный момент хакеры, а также их государственная принадлежность не установлены. Факты, выявленные МУС, указывают на атаку с целью шпионажа и серьезную угрозу мандату суда. Правоохранительные органы Нидерландов уже начали уголовное расследование.

В публичном заявлении также подчеркивается, что МУС предпринял необходимые меры для защиты данных от компрометации. Важно отметить, что в марте 2022 года структура выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение вызвало негодование в Кремле, там также отказались признавать юрисдикцию МУС.


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