 

Стало известно о новых обвинениях в адрес заключенного Ефремова: что на этот раз

20.10.2023, 20:30, Новости дня
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Концертмейстер Александр Покровский, являющийся дядей Михаила Ефремова, скончался в прошлом году от инсульта. На днях стало известно, что мужчина всячески препятствовал тому, чтобы Михаил Ефремов унаследовал хоть что-то из его имущества: соответствующие бумаги его юрист принес в адвокатскую контору.

Сегодня раскрываются новые подробности: в сети опубликована любопытнейшая видеозапись. На ней Покровский утверждает, что всем сердцем не желает, чтобы после его смерти жилье доставалось актеру — по сути дела, речь идет о видеозавещании. Если запись в итоге будет применена в суде, то это станет прецедентом: ранее в отечественной судебной практике не было случаев установления прав наследства таким образом.

Алексей и Наталья Громовы утверждают, что почти двадцать лет ухаживали за престарелым дядей Михаила Ефремова. По словам супругов, именно им Покровский и наследовал огромную жилплощадь неподалеку от Кремля — однако, актер этому воспротивился и пожелал забрать лакомый кусочек себе. По сути, на артиста снова накинулись с обвинениями.

Однако у Громовых тоже оказался свой “рояль в кустах”, который и был предъявлен сегодня: видеозапись с участием дяди. Концертмейстер собственноручно написал и подписал завещание, а чтобы не возникло вопросов, Алексей и Наталья попросили записать его это на видео — все было совершено в атмосфере конспирации, дабы Михаил Ефремов или его жена не узнали обо всем раньше времени.

В общем и целом наследство Покровского тянет почти на сотню миллионов рублей. По словам юристов, как завещание, так и его подтверждение в лице видеозаписи будут тщательно изучать на предмет подлинности. В курсе ли обо всем происходящем сам Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, пока неизвестно.


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