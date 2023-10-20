Мнение: Исключение из очереди на квартиру, субсидирование аренды жилья и древнейшее в мире строение

1. Представьте, коллеги, вы работаете в своём НИИ, чертите там что-то, вычисляете. Работаете уже 10 лет, а ещё через 5 лет должна подойти ваша очередь на квартиру. Надо успеть, иначе или старшие дети вырастут, или бабушка перейдёт в мир иной, или ещё что-нибудь случится, и вы по метражу вылетите из числе тех, кому положено увеличение квартиры от государства.



А теперь, представьте, что ваше начальство может вас из очереди на квартиру по своему желанию вычеркнуть, если вы что-то сделаете не так. Если вы расстроите чем-то начальство, например…



Хотел бы я посмотреть на пост в соцсетях: «назвал любовницу начальства “дурой”, так как она запорола проект, а через месяц мне нарисовали прогул и выкинули из очереди на квартиру». Да вот только соцсетей в СССР не было, их позже изобрели. А сейчас таких постов нет, так как «буржуй-эксплуататор» квартиру отобрать не может — даже ипотечную.

2. Российские власти хотят субсидировать аренду жилья для молодых семей (ссылка):



Субсидирование аренды жилья в России может стать альтернативой ипотеке. Такое мнение высказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью с «Известиями».

Специалист оценила инициативу, связанную с предоставлением российским семьям, находящимся в браке более трех лет и не имеющих собственного жилья, частичного субсидирования аренды недвижимости. Трунова отметила, что в федеральном органе видят потребность в развитии других, кроме ипотеки, механизмов, способных улучшить жилищные условия граждан. «Сегодня складывается ситуация, когда ипотечное кредитование зачастую оказывается менее доступным для населения», — добавила она.

Трунова отметила, что субсидирование аренды недвижимости поможет запустить процесс выхода данного рынка из теневой зоны — оно будет способствовать тому, что арендодатели захотят заключить узаконенные договоры, которые помогут квартиросъемщикам получать государственные субсидии. Среди преимуществ доступного съемного жилья аудитор выделила высокую мобильность, а также возможность для молодых семей чаще улучшать условия проживания.

Хорошая новость для лендлордов — такие субсидии должны поднять цену аренды и понизить стоимость квартир, сделав тем самым инвестиционные квартиры более интересным вложением денег, чем сейчас.

3. Британские учёные обнаружили, что древние люди были не такими уж и пещерными, и даже не обязательно бродячими охотниками-собирателями (ссылка):

Археологи Ливерпульского университета и Университета Абериствита (Великобритания) обнаружили следы древнейшего деревянного строения. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, люди начали строить конструкции из дерева на полмиллиона лет раньше, чем считали ученые.

Хорошо сохранившаяся древесина, датируемая не менее чем 476 тысячами лет назад, была обнаружена в ходе раскопок на археологическом участке у водопада Каламбо в Замбии. Следы каменных орудий на древесине указывают, что люди умели соединять бревна для создания больших конструкций, что является самым ранним в мире свидетельством преднамеренной обработки древесины для строительства.

Для определения возраста строения был использован метод люминесцентного датирования, которое показывает, когда минералы в песке, окружающем артефакты, в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Открытие бросает вызов преобладающему мнению, что люди каменного века были кочевниками. У водопада Каламбо был постоянный источник воды, а лес вокруг стоянки служил источником пищевых и строительных ресурсов, достаточных для поддержки постоянного поселения.

Датировка, правда, выходит за принятые ныне границы существования человека современного вида. Если британские исследователи не выдают желаемое за действительное, получается, что даже предковые виды людей умели как-то решать жилищный вопрос.