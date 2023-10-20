В Южной Корее научились очищать воду от пластика с помощью нанороботов

В Южной Корее достигнут значительный прорыв в области очистки воды от пластика с помощью нанороботов. Эта новация обещает решить одну из наиболее острых проблем современности – загрязнение морей и океанов пластиковыми отходами.

Пластиковый мусор является одним из главных вызовов экологии и сохранения морской жизни. Каждый год тонны пластиковых отходов сбрасываются в воду, формируя огромные плавучие свалки и угрожая живым организмам. Нашествие пластиковых бутылок, пакетов и прочих изделий приводит к увеличению заболеваемости и смертности морских животных, а также влияет на экосистему в целом.

Однако южнокорейские ученые нашли революционное решение, которое может изменить ситуацию. Специалисты разработали нанороботов, способных очищать воду от пластиковых микрочастиц.