Исходя из гуманизма – американский штат по просьбам осужденных заменил принудительные работы смертельной инъекцией

В американском штате Род-Айленд с 19 октября больше нет такого вида уголовного наказания, как принудительные работы. Власти региона признали его негуманным и заменили смертельной инъекцией.

Согласно обновлённым законам, безусловная смертная казнь назначается в тех случаях, когда осужденный приговорён к принудительным работам сроком от 200 часов. Если срок меньше, смертельная инъекция вводится в соответствующей пропорции – например, если человека приговорили к 100 часам работ, ему введут половину дозы и с вероятностью в 24% он выживет, а с вероятностью в 8% даже не останется инвалидом. В этом случае тюремным «командам приведения приговора в исполнение» (finishing teams) запрещено вмешиваться и добивать осужденного.

Новые правила вступили в силу по многочисленным просьбам самих осужденных: с 2004 года зафиксировано не менее 250 случаев, когда приговорённые к работам говорили «Лучше сдохнуть» или подобные фразы. Большинство из них впоследствии даже не являлись на отбывание наказания и повторно объявлялись в розыск. Отныне их пожелания учтены.

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