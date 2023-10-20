Состоялся релиз игры Marvel’s Spider-Man 2 для PS5 с русской озвучкой

В ночи с 19 на 20 октября на PlayStation 5 состоялся релиз Marvel’s Spider-Man 2 с полной русской локализацией. Эту новость передает портал DTF.

Геймплей Marvel’s Spider-Man 2, во многом аналогичен первой части и спин-оффу о Майлзе Моралесе, но в игре также представлены инновационные механики, включая способность летать с помощью паутиных крыльев. В дополнение, игроки могут наслаждаться более детализированным и живым Нью-Йорком, доступным для свободного исследования.

Marvel’s Spider-Man 2 заслужила высокие оценки критиков и стала самой успешной игрой Insomniac Games за последние 19 лет. По данным агрегатора Metacritic, средняя оценка игры составляет 91 балл из 100. Это наивысший рейтинг для студии с 2004 года, когда вышла Ratchet & Clank: Up Your Arsenal, которая тоже имеет 91 балл.

Marvel’s Spider-Man 2 продолжает сюжет первой части, выпущенной в 2018 году, и спин-оффа о Майлзе Моралесе 2020 года. В этой игре игроки могут переключаться между двумя супергероями – Питером Паркером и Майлзом Моралесом.

Сюжетная линия фокусируется на том, как Питер Паркер становится носителем симбиота – паразитического организма, который улучшает его физические способности, но одновременно меняет его характер. В течение игры игрокам предстоит противостоять разнообразным злодеям из комиксов Marvel, таким как Крейвен-охотник, Ящер, Песочный человек, Веном и многие другие.