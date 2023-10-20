 

Улетевшая в Китай Бузова оконфузилась с флагом: диплом по географии не помог

20.10.2023, 19:20, Новости дня
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Говорят, Ольга Бузова является весьма умной, эрудированной женщиной, а ее глупые поступки и ошибки – лишь часть образа, который хорошо продается. Специально ли телезвезда коверкает простые фразы, задает вопросы, ответы на которые очевидны, или путает флаги стран, остается только гадать. Но недавнее действие поющей телеведущей снова восприняли как конфуз.

Прилетев в Китай, Ольга Бузова поспешила поделиться впечатлениями с подписчикам в запрещенной социальной сети. Она рассказала, что побывала на озере Сиху (“Западное озеро”), которое является главной достопримечательностью Ханчжоу. Но телезвезда выбрала неверный эмодзи, желая дополнить свой текст. Она прикрепила флаг Белоруссии, хотя, очевидно, знаменитость хотела добавить символ Поднебесной.

Такая ошибка, можно сказать, непозволительна для Ольги Бузовой, которая имеет диплом географа с отличием. Хотя знания, полученные телезвездой в начале века, наверняка с годами выветриваются за ненадобностью.

Ранее Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию. Поющая телеведущая призналась, что ни за что не смогла бы работать в офисе. По словам знаменитости, она далека от всего, что связано, например, с бухгалтерией. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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