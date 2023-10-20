 

ERR – правительство Эстонии не поддержало предложение запретить россиянам покупать недвижимость

20.10.2023, 19:10, Новости дня
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Эстонское правительство не поддержало идею Консервативной народной партии о запрете гражданам РФ без вида на жительство покупать недвижимость в Эстонии. Как передаёт ERR, помимо физических лиц, законопроект также не позволил бы приобретать недвижимость и юридическим лицам, которые связаны с российскими гражданами.


AP

Правительство не поддержало идею Консервативной народной партии (EKRE) о запрете гражданам РФ без вида на жительство покупать недвижимость в Эстонии. Как передаёт ERR, помимо физических лиц, законопроект, инициированный EKRE, также не позволил бы приобретать недвижимость в Эстонии и юридическим лицам, которые связаны с российскими гражданами.

Однако, по предложению министра регионального развития, проект не был поддержан. Совместно с Министерством внутренних дел будет рассмотрен вопрос о том, как разрешить ограничение на приобретение недвижимости гражданами третьих стран в целях обеспечения безопасности Эстонии.

По мнению правительства, для достижения наилучшего результата целесообразно решать все вопросы, касающиеся граждан третьих стран и безопасности Эстонии, комплексно.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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