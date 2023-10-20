Мнение: Дорожки для электросамокатов, гибкие скидки на автоштрафы и платные дороги на Яндекс-картах

1. Создание сети дорожек для самокатов и велосипедов в России решили взять на контроль на федеральном уровне (ссылка):



К 28 июня 2024 года Минтранс, Минстрой и МВД представят планы развития инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства.

Ведомствам поручено уточнить места создания дорожек для средств индивидуальной мобильности (СИМ), оптимальное количество и плотность парковок для их хранения и стоянки. Согласно документу, через два месяца после представления отчета федеральными органами свои предложения внесут региональные власти.

В сервисе шеринга самокатов «Юрент» предположили, что в разработке инфраструктуры для электросамокатов будут ориентироваться на пример Москвы. Летом 2023 года в столице уже действовало более 500 километров постоянных и временных полос. <…>

Как заметил представитель фирмы «STEP. Транспортные решения», существует несколько видов велополос: дорожки в постоянной разметке, как на Бульварном кольце в Москве, и дорожки, отбитые бортовым камнем. Есть и третий вариант: когда дорожки не пересекаются ни с автомобилями на дороге, ни с пешеходами на тротуарах, как в Нидерландах. Такие дорожки эксперт считает лучшим выбором для обустройства велоинфраструктуры.

Лично я полагаю, что целых три вида отдельных дорожек — для пешеходов, для велосипедов и для автомобилей — решение заведомо кривое и плохое. На мой взгляд, в идеальном городе должны быть автомобили, пешеходы и общественный транспорт. Велосипеды выгодны западным рептилоидам, так как они помогают сделать население более бедным, однако самому населению велосипеды скорее вредны.

2. На сайте РОИ предлагают сделать штрафы жёстче (ссылка):



Отмена или изменение скидки при «быстрой» оплате штрафов ГИБДД

На текущий момент при получении штрафа за нарушение Правил дорожного движения у нарушителей есть возможность в 14-ти дневный срок оплатить штраф с 50% скидкой.

Считаю что текущие размеры штрафов и так слишком низкими, наличие данной скидки не убирает и без того низкий “финансовый барьер” для потенциальных нарушителей, провоцируя идти на осознанное нарушение ПДД.

Практический результат

Таким образом аккуратные водители, которые нарушают редко, в основном по невнимательности, финансово не “пострадают”, а для злостных нарушителей, осознанно нарушающих ПДД, многократно увеличенные штрафы, создадут “заградительный барьер”, что в целом должно привести к снижению аварийности в т.ч. с пострадавшими и погибшими.

Решение

В целях повышения безопасности дорожного движения предлагаю изменить систему предоставления скидок за “быструю оплату” штрафов за нарушение ПДД, а именно:

для первого штрафа за нарушение ПДД, совершённое водителем в течении установленного периода (например 30 дней), предлагаю как и сейчас, оставить возможность оплатить с 50% скидкой, второй – четвёртый штраф в этот же период оплачивается нарушителем в полном объеме (т.е. скидку отменить), а начиная с пятого штрафа ввести повышающий коэффициент, увеличивающий многократно сумму штрафа.

Коэффициент может (должен) с каждым новым штрафом, полученным в установленный период, увеличиваться.

Комментарий от Блога инженера-нефтяника (ссылка):

Как по мне – это правильная инициатива. Потому что есть серийные нарушители, которых штрафы в 250 рублей (при условии оплаты в 14-дневный срок) не останавливают. Уверен, что почти каждый из читателей данной статьи сталкивался с ними.

У меня есть такой родственник. Он регулярно нарушает правила ПДД. Если у меня бывает один-два штрафа в год, а бывает, что годами вообще не получаю письма счастья, то для него норма – получить штук пять в месяц. При этом виноваты все: плохие правила, неправильная разметка, не так расставлены знаки, камеры и так далее. Доходит до смешного, три нарушения водном и том же месте у стационарной камеры, которая висит там не первый год. Но хоть тут он признает вину – он о ней забывает. Как это возможно – не знаю.

Что поднялось в комментариях. Инициаторы, конечно, люди нетрадиционной ориентации на букву “П”. Что они фашисты. Что невозможно не нарушать. Вся система создана для того, чтобы доить водителей, одни подставы и ловушки. И вообще надо отменить РОИ за такие вот инициативы. Редкие голоса о том, что логика тут проста, не нарушай – и штрафов не будет сразу тонули в минусах. Это просто невозможно – не нарушать. И кто пишет такое – тот лжец и радужный человек на букву “П”.

Самое забавное, что эти комментарии оставляли люди, которые под сообщениями о очередном ДТП с участием злостного нарушителя стребуют немедленно покарать, посадить, расстрелять и оштрафовать на стомиллионовтысяч, желательно нерублей.

Мне кажется, что дело не в размере штрафа, а в неотвратимости. С нетерпением жду, когда начнут штрафовать тех, кто любит влезать в пробки без очереди, объезжая их слева или справа. Полагаю, даже штраф в 250 рублей остановит стандартного таксиста, который может сейчас за одну поездку совершить несколько таких непорядочных маневров.

3. Яндекс будет теперь показывать не только пробки, но и стоимость проезда по платным дорогам (ссылка):

В «Яндекс Картах» с 19 октября автомобилисты могут увидеть стоимость поездки по платным дорогам. Об этом пресс-служба сервиса сообщила ТАСС.

Такую функцию разработчики добавили в последней версии приложения на iOS и Android. Она поможет водителям заранее оценить расходы на поездку или выбрать альтернативный маршрут.

Причем в приложении показывается цена не всей платной дороги, а только того участка, который необходим водителю в выбранном маршруте. Сервис также начал учитывать гибкие тарифы, когда стоимость проезда зависит от времени суток. «Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа», — указали в компании.

Жаль, что в Яндекс.Навигатор не добавляют по-настоящему полезные функции. Например, настройку «избегать безумных поворотов», когда навигатор предлагает сэкономить 1 минуту, сделав на оживлённой магистрали колхозный разворот.