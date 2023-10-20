Рупор кремлевской пропаганды: Самолеты-призраки, доносы, дроны. О шпиономании как явлении

Самолеты-призраки, доносы, дроны. О шпиономании как явлении

Читаю финские новости: «Энергетические компании обратили внимание на подозрительную активность вблизи трансформаторных подстанций. Это выяснили журналисты Yle, обзвонив ряд энергокомпаний, оперирующих в разных точках Финляндии. В частности, Арто Ниеминен рассказал об подозрительном эпизоде вблизи подстанции минувшим летом в местечке Юва.

– Автомобиль был с норвежскими номерами, и парень фотографировал угловой столб ВЛ 110 кВ. Они, конечно, сами по себе красивые строения, но обычно они не особо интересуют людей, – рассказывает с иронией Ниеминен.

В некоторых случаях компании сообщили о своих наблюдениях в Полицию безопасности SUPO. Многие сообщили о попытках проникнуть в сеть. Также были замечены подозрительные люди, автомобили с иностранными номерами и дроны».

Все у соседей по классике XX века. Шпионы там, шпионы здесь, без них не встать, без них не сесть… И эта истерика происходит в ситуации, когда страшной разведке некоей страны (пальцем показывать не будем) вряд ли очень срочно понадобились фото финских столбов. Хотя бы по той причине, что у нее иных забот полно.

К чему это пишу? К тому, что все, кто интересуется историей, помнят слова бывшего лагерного осведомителя по кличке «Ветров», написавшего в своем незабвенном произведении «Архипелаг ГУЛАГ», что «шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит шпионами».

Это что же, получается, дотянулся товарищ Сталин до мирной Финляндии? Или все гораздо проще?

Ведь шпиономания — это явление, которое может быть свойственно любому современному обществу при определенных условиях. Например, в исследовании В. Хутарева-Гарнишевского о царской контрразведке в годы первой мировой войны подчеркивалось:

– Шпиономания стала одним из новшеств Первой мировой войны наряду с танками и отравляющими газами. Массовая шпионская истерия была характерна не только для России – она распространилась по всем странам Европы. (От себя добавлю, что «Похождения бравого солдата Швейка» служат этому великолепной иллюстрацией).

– В годы войны борьба со шпионажем стала по-настоящему общенациональным развлечением. На любых подозрительных лиц писались доносы. Писали прибалтийские крестьяне на немецких помещиков, поляки и евреи в Привислинском крае друг на друга, писали офицеры, солдаты, общественные деятели, неравнодушные обыватели, либералы и черносотенцы, антишпионскую тематику подогревали журналисты.

– Только о Польше: «Уже к 8 августа Варшавская пересыльная тюрьма, арестный дом, Следственная тюрьма и помещения жандармского управления были забиты до отказа. За один август только через Ивангородскую крепость депортировано более 6 тыс. в большинстве своем невиновных людей. А до октября – более 12 тыс. человек. Нужно учитывать, что это был далеко не центральный пересыльный пункт. Для сравнения отметим, что в конце 1914 – начале 1915 г. на территории прифронтовых районов России численность всей австро-венгерской агентурной сети составляла не более 1000 шпионов, включая самых мелких и незначительных агентов. Масштабы немецкого шпионажа были сопоставимы с австрийским».

От себя замечу, что до 1914 года российское общество в течении нескольких поколений не видело врага на своей территории, то есть не видело настоящей войны. Что же говорить о совершенно иной ситуации, когда наша страна была окружена настоящими противниками, всерьез мечтающими ее уничтожить?

И плюс к этому у большинства людей был непростой опыт гражданской войны. Когда сосед держал на прицеле соседа, а массовые переходы из одного лагеря в другой были частным явлением. И этот реальный жизненный опыт крепко-накрепко засел в голове.

Тут, вне зависимости от социального и политического строя, при борьбе с реальной «пятой колонной» всякие эксцессы могут начаться…

Кстати, у финнов шпиономания, как и массовый террор против своих и чужих граждан, вообще-то старая национальная забава. В очерках по истории советско-финской границы Александра Рупасова и Александра Чистикова приводится такой интересный факт:

«В середине 1930-х годов в Финляндии поднялась волна слухов, связанных с появлением самолетов-призраков. Впервые информация об этом появилась в финской прессе в конце зимы 1934 г. Тогда четыре жительницы села Суомуссалми увидели вечером 7 февраля в небе неподалеку от окружной больницы низко летевший биплан. Выбежавший на их крики окружной врач Хегстрем довольствовался только видом, напоминающего летательный аппарат, облачка. Двумя днями ранее на заставе Хосса около полуночи смогли заметить летящий километрах в двух с запада на восток биплан… Время от времени появлялись новые свидетельства обладавших удивительными зрительными способностями (видевших в кромешной тьме и на огромных расстояниях) людей… В итоге установили, что свидетели, видевшие иностранные самолеты, состоят преимущественно из женщин и лиц старшего возраста, которые, вероятно, оказались под влиянием массового гипноза».

Гипнотизера установить не удалось…

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZS59RPHiC02nCCTL?referrer_clid=1400 – цинк

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