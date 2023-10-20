Скандалы: В селах Лох и Шалава ответили депутатам Госдумы

Там ждут дорог, а не смены названия

Фракция «Новые люди» разработала законопроект, который запрещает использовать оскорбительные слова в названиях населенных пунктов. Депутаты привели в пример села Лох, Шалава, Бухалово, Мусорка и другие. По их мнению, жители стыдятся подобных наименований и из-за этого покидают свои села. Местные власти в ответ призвали депутатов обратить внимание на отсутствие в селах дорог и больниц.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу РФ законопроект, который запрещает использовать оскорбления в названиях субъектов России. Они также предложили упростить процесс переименования населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков.

«Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово», — сказал Даванков.

По его словам, в таких населенных пунктах живут тысячи людей. Однако они не могут переименовать субъект из-за бюрократии, так как смену названия нужно согласовать с региональными парламентариями, а они не хотят «утверждать лишние расходы».

Даванков и его однопартийцы разработали законопроект, запрещающий называть населенные пункты словами, которые оскорбляют и унижают достоинство местных жителей. Депутаты предлагают передать полномочия для переименования субъекта на муниципальный уровень. Тогда люди смогут сами решить, с каким названием они хотят жить.

«Это большая работа, но ее нужно проделать. Людям будет проще гордиться своей малой родиной, а молодежь это удержит от переезда. И новых Побоищ и Шалав у нас больше не появится», — добавил Даванков.

Текст законопроекта опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Субъекты, которые могут сменить название

Даванков привел в пример Смутово, Бухалово, Побоище, Пожарище, Дряхлицыно, Пустой Двор. Вице-спикер утверждает, что по таким названиям «можно восстановить целую историю опустения русской глубинки». Изменения могут коснуться сел Лох (Саратовская область), Антилохово (Ивановская область), Шалава (Ярославская область), Мусорка (Самарская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область) и Бухалово (села с таким названием есть в разных регионах).

«В Калужской области — село Мошонки, в Самарской — Мусорка. Мало кто с гордостью поделится тем, что провел лучшие годы в Мусорке, или что его юность прошла в Мошонках», — написал Даванков.

«Недовольства от жителей не слышал»

«Газета.Ru» связалась с главой администрации Великосельского поселения Виталием Водопьяновым, который заявил, что жители Шалавы не предлагали переименовать название деревни и не жаловались на него.

«В первую очередь нужно опираться на мнение жителей, а не на чье-то субъективное мнение. На данный момент ни жалоб на переименование, ни недовольства названием своей деревни от жителей не слышал. В том числе и каких-то усмешек из соседних деревень. Иногда название вызывает улыбку у кого-то, кто впервые сталкивается, но не более… Нужно, наверное, все-таки отталкиваться от исторической составляющей. Эта деревня не вчера была названа. Я думаю, не в честь чьего-либо поведения или социальной позиции. У нас есть село Горе-Грязь, допустим. Старинное, тысяча семьсот какого-то года, и вроде как сама Екатерина, застряв там, назвала так этот населенный пункт. Поэтому нужно смотреть на историческую составляющую», — сказал Водопьянов.

Глава администрации отметил, что с каждым годом число местных жителей уменьшается. Сейчас в Шалаве проживает 81 человек. Однако Водопьянов считает, что это связано не с названием, а с отсутствием инфраструктуры.

«Депутатам нужно спуститься на землю. Я такого не слышал. А вот одной из причин, почему люди не выбирают для проживания такие населенные пункты — это как раз отсутствие инфраструктуры, дорог, медпунктов, аптек. Это, в первую очередь, — комфорт. Я бы посоветовал любым депутатам любых фракций и объединений все-таки обращать внимание на качество жизни таких населенных пунктов, на их финансирование, потому что у нас в основном идут проблемы из-за ежегодного недофинансирования, а не от названий», — констатировал Водопьянов.

Жители села Лох гордятся названием

Глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев заявил «Газете.Ru», что членам «Новых людей» «заняться просто нечем».

«Я вам скажу однозначно, что жители села Лох гордятся этим названием. Этот вопрос по переименованию никогда не стоял. И, я уверен на 100%, что жители это не поддержат. Потому что Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут. Это совершенно не означает плохое слово. В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер», — сказал Воробьев.

Алина Одоева, Ирина Иорданова

Оригинал материала: “Газета.ру”