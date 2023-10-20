«В бассейне нет воды»: лидер ХАМАС пожаловался на бесчеловечные условия в отеле Дохи

Глава ХАМАС Исмаил Хания раскритиковал Иран из-за недостаточного финансирования, которое не позволяет снять приличный офис для всемирно известной организации.

По его словам, выделяемых средств хватило лишь на отель эконом-класса в Дохе, где обнаружились проблемы с водоснабжением и электричеством.

«Это просто какой-то клоповник. В бассейне нет воды, а на этаже не работает лампочка. Я подозреваю, что этим местом заправляют ортодоксальные евреи, иначе это никак не объяснить. И как в таких условиях бороться с мировым сионизмом?!» — заявил лидер частично признанной террористической группировки телеканалу Al Jazeera.

Хания не исключает, что если в ближайшее время ситуация не изменится к лучшему, то ХАМАС может обвинить Иран в пособничестве Израилю. Это позволит организации развернуть террористическую деятельность против исламской республики.

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