Названы эффективные лекарства для профилактики и лечения ОРВИ

Каждый год ОРВИ сохраняет свою лидирующую позицию как в мире, так и в Российской Федерации. Особенно остро она проявляется в городах с высокой плотностью населения, где вирусы быстро передаются. За период 2020-2021 годов, более 85% всех инфекционных и паразитарных заболеваний приходились на ОРВИ только в Москве.

Распространение вирусных инфекций наносит серьезный ущерб экономике и ставит перед медицинским сообществом задачу по выбору наиболее эффективных мер для их предотвращения и поиску лекарств, способных сократить сроки выздоровления, предотвратить осложнения и улучшить самочувствие пациентов.

Считается, что этапное лечение, ориентированное на причины и механизмы заболевания, может достичь этих целей. Однако на данный момент для большинства ОРВИ не существует препаратов с доказанной эффективностью, которые могли бы напрямую воздействовать на вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Поэтому особый интерес представляют комбинированные препараты, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и антиоксидантным действием, их компоненты должны быть безопасными и иметь научное подтверждение, свидетельствующее об их эффективности.

Среди таких средств выделяются:

1. Парацетамол, который широко используется для снижения жара и устранения боли во время ОРВИ. Опыт его использования продемонстрировал его эффективность и безопасность. Препарат снижает температуру постепенно, обладая центральным обезболивающим и жаропонижающим действием. Его механизм действия направлен на подавление активности фермента циклооксигеназы-3, что делает его отличным средством для ОРВИ.

2. Хлорфенамина малеат, который используется для сушки слизистой носа и купирования насморка в комбинированных препаратах. Его антиоксидантная активность также подтверждена исследованиями на животных.

Эти лекарства заслуживают внимания как средства для профилактики и лечения ОРВИ, предотвращают осложнения и улучшают состояние пациентов.