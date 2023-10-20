 

Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына

20.10.2023, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган состоял в романтических отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Пара всячески демонстрировала свою любовь публике, появляясь на светских мероприятиях. Но в одночасье влюбленные перестали афишировать свой роман. Даже в Сети артисты перестали публиковать совместные кадры, из-за чего публика сделала вывод: пара рассталась. А когда актер улетел на длительное время в Израиль, оставив пассию в Москве, то никаких сомнений о разрыве не осталось.

Но однажды на фоне слухов о расставании Максим Виторган и Нино Нинидзе посеяли сомнения в головах тех, кто был убежден в плачевном исходе их отношений. Публика узнала, что пара вместе провела новогодние праздники. Впрочем, это был единственный факт, заставляющий поклонников артиста думать, что он все еще состоит в романтических отношениях с актрисой.

Все точки над i были расставлены, когда Максима Виторгана заметили в компании новой пассии. Счастливого актера застали целующимся с 23-летней возлюбленной (столько же лет его старшему сыну). В Сети появились кадры со свидания актера с девушкой. Теперь уж точно: Нино Нинидзе для артиста в прошлом.

Ранее лицо Максима Виторгана в одном из сериалов изменили с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

20.10 / Обозреватель Foreign Policy – политика США разожгла конфликт на Ближнем Востоке

20.10 / Двухэтажный автобус Пола Маккартни продадут с молотка

20.10 / Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

20.10 / “Ты здесь лишний”: Буйнов рассекретил реальные отношения Пугачевой с “нежным” мужем

20.10 / “Обретает характерную отечность”: как образ жизни изменил внешность Волочковой

20.10 / Венгерским болельщикам грозит штраф за брошенный в мусорный бак флаг Украины

20.10 / Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

20.10 / Рейтинг одобрения Байдена почти побил антирекорд

20.10 / Обещания Берлина поддержать Израиль отдают «политическим мошенничеством»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика