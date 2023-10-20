 

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

20.10.2023, 18:10, Новости дня
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«В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой. С начала года мы поставили в медорганизации 155 единиц реабилитационного оборудования», – заявила Стригункова.

Общая стоимость реабилитационной техники составила почти 200 миллионов рублей, добавила она.

Отмечается, что среди приобретенного оборудования оказались роботизированные реабилитационные комплексы, тренажеры для разработки рук, а также системы для реабилитации нижних конечностей и диагностики двигательных нарушений.

В частности, в Красногорскую больницу поставили реабилитационную систему с беговым тренажером и автоматическим управлением стоимостью более 30 миллионов рублей.

Она предназначена для восстановления навыков ходьбы и будет особенно полезна для пациентов с неврологическими нарушениями, отметила директор больницы Елена Морозова.


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