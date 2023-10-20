Мнение: О семи самых важных вещах для женщины… Что главное, знаете?

Если честно, совсем не понимаю, зачем зрелые #женщины так любят фоткаться с охапками цветов, даже дешёвых. Они так любят флористику? Или цветочницами подрабатывают? Ведь сразу видно, что не хоровод поклонников…

А наоборот ясно, что букеты в её жизни — редкость.

Но ещё менее понятно, зачем такие женщины любят делиться собственной мудростью…

Да, это снова пятничная заметка #пробаб.

Вот пишет одна блогиня про «7 вещей, которые должна попробовать каждая женщина». И там — ну полный букет!

Для тех, кто не очень любит гулять по ссылкам, перечислю вкратце.

1. Пожить одной. Мол, слишком рано женщины переезжают к мужу из родительского дома, так и не пожив самостоятельно. А ведь каждая «достойна» того, чтобы вначале наладить собственный быт, понять себя, и лишь затем уже впрягаться куда-то там в семью…

Звучит разумно и вопросов не вызывает, кроме одного: кто за эту «самостоятельность» будет платить? Сама из своего кармана? Ну, ОК, вперёд и с песней. Плати, налаживай, познавай — кто осудит? А если платят родители или, хуже того, спонсор, то… Ну, вы поняли, наверное.

2. Почувствовать вкус денег. Дескать, сегодня уже никто не верит, что «муж будет обеспечивать», а потому — сама, сама… Главное, найти дело по душе: однажды оно принесёт плоды, и #женщина, довольная и счастливая, распробует, что значит держать в руках хорошие деньги, к тому же свои.

Ой! И на это кто-то до сих пор ведётся? Ладно, считаем. «Найти дело по душе», приносящее хороший доход, можно двумя способами:

— получить востребованную профессию, стать в ней лучшей, подняться по карьерной лестнице, радоваться количеству ноликов в зарплатных ведомостях;

— создать свой бизнес на основе, например, хобби, вырастить его из микро- до макро-, не наделав непоправимых ошибок и радоваться циферкам в графе «прибыль после налогов» (кстати, за налоги тоже нужно будет отчитаться).

Реально ли это? Да. Быстро ли? Нет. Пожалуй, несколько лет уйдёт. А кушать хочется, знаете ли каждодневно. Счета тоже регулярно приходят — за коммуналку, например. И даже учёба не бесплатна обычно. Кто за всё это будет платить?

3. Выйти за пределы семейных сценариев. Ибо любая женщина достойна того, чтобы однажды, в психотерапии, или в самостоятельной работе над собой перерасти все семейные сценарии, наплевать на семейные запреты и найти себя «настоящую».

И снова простой вопрос: кто оплатит психотерапевта? А если в поиски ударится дама семейная и обременённая, кто возьмёт на себя ещё и все хлопоты по дому и детям на время этих исканий?

4. Съездить в путешествие без сопровождения. То есть, без детей, мужей, друзей, родителей, собаки, на недельку, на две, насладиться слиянием с этим новыми миром, и ничего ни с кем не согласовывать! Дескать, это истинное счастье.

А вопрос всё тот же: кто оплатит сей вояж-релакс и кто возьмёт на себя заботы-хлопоты? Плюс — а что дальше? Куда потом девать последствия, которые неизбежны?

5. Раскрыть свои таланты. Типа, издать свой сборник стихов, стать звездой на местном ТВ или просто круто спеть в караоке. Поскольку иначе рутина затащит женщину в болото смертной тоски и чувства нереализованности.

Тут, конечно, странно, что может считать себя «нереализованной» женщина, успешная на работе или в бизнесе, семейная, живущая в гармониями с мужем-детьми-родителями-друзьями. И опять же: кто во всех смыслах оплатит это «шоу талантов»?

6. Поставить себя на первое место. Якобы, средняя женщина – существо гиперответственное, жертвенное и крайне завиноваченное, а потому время от времени… должна профилактически плевать на всех и заниматься собой, а иначе поздно будет.

Хм… А разве в обычной жизни женщина не занимается в первую очередь «профилактическим плеванием на всех», особенно на близкого мужчину? Разве даже «занимаясь семьёй и бытом» не реализует она в первую очередь свои представления о том, как это должно быть, по её мнению, правильно налажено? Разве не в таком стремлении к собственному идеалу лежит корень всей её гиперответственности? И разве не винватит она в первую очередь других за любое несовпадение гламурной картинки с реальной жизнью, в которой она «вынуждена» жить основную часть времени?

7. Почувствовать себя королевой. То бишь, чтобы все ею восхищались, независимо от фигуры, возраста и внешности. Чтобы у неё было время и ресурсы на себя, и она, полностью довольная собой, шла по городу в красивом платье или пальто, возможно даже в неприлично дорогом, ощущая, как она великолепна.

Ладно, помимо набившего оскомину вопроса, кто оплатит «время и ресурсы на себя» плюс «неприлично дорогое» пальто или платье, есть ещё один. А как именно эта бодипозтивная героиня предполагает вынудить или хотя бы побудить других искренне восхищаться собой — в среднем обычной тёткой средних лет, полноватой, сутулой, негламурной и т.п.? Какое «платье от Versace» тут поможет?

Почему-то вспомнился короткий анекдот. У каждой женщины должно быть пять зверей: соболь на плечах, буйвол на ногах, ягуар в гараже, тигр в постели — и осёл, который всё это ей оплатит.

Читая все эти списки «семи вещей», составляемые за копеечные гонорары поникшими тётеньками для таких же, как и они, «сереньких мышек», которые с радостью это проглатывают, чтобы хоть в мечтах отвлечься от своей унылой и серой жизни, поневоле задаёшься ещё одним вопросом. Неужели всё сводится к тому, что главное для женщины — найти осла?

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