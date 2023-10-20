Рупор кремлевской пропаганды: Список автомобилей для чиновников
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Список автомобилей, которые теперь рекомендуется закупать для российских чиновников вместо западных марок.
1. Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend)
2. УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),
3. Aurus (модели: Senat, Komendant),
4. «Москвич» (модели: 3, 3е, 6),
5. Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky),
6. Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x,H9)
На выходе имеем российско-китайский набор на выбор. Самая мажорная машина из списка, я так понимаю, это "Аурус".
Список составлен Минпромторгом.
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Источник: Colonel Cassad
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