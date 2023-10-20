 

Рупор кремлевской пропаганды: Список автомобилей для чиновников

20.10.2023, 17:35, Разное
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Список автомобилей, которые теперь рекомендуется закупать для российских чиновников вместо западных марок.

1. Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend)

2. УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),

3. Aurus (модели: Senat, Komendant),

4. «Москвич» (модели: 3, 3е, 6),

5. Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky),

6. Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x,H9)

На выходе имеем российско-китайский набор на выбор. Самая мажорная машина из списка, я так понимаю, это "Аурус".
Список составлен Минпромторгом.

Источник: Colonel Cassad


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