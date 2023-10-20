Скандалы: Стоматология без анестезии

Минздрав считает медицинские стандарты необязательными

Цены на лечение зубов бьют все рекорды. В некоторых регионах стоимость пломбы выросла в два раза за первую половину года, а протезирование — в 2,5 раза. А теперь Минздрав издал распоряжение, что медицинские стандарты и клинические рекомендации необязательны к исполнению. Сообщения о ценах на лечение зубов напоминают историю с ценами на бензин и дизель этим летом. Вроде бы, устаешь удивляться и возмущаться, почему бензин опять вырос на рубль за сутки, а на следующий день он вырос уже на два.

С ценами на стоматологию то же самое. Цена на коронки в Калмыкии бьет рекорды уже полгода. В начале 2023 года коронку можно было еще поставить за 2305 рублей, а уже летом ее цена выросла до 5360 рублей. В Ингушетии сильнее всего подорожали зубные протезы. Теперь банальный мост стоит вместо 2920 рублей 10380 рублей. Пломба в Калмыкии стоила 1097 рублей еще полгода назад. Теперь за нее надо выложить 1882 рубля.

Что будет с лечением зубов

Доля расходных материалов для стоматологии и зубного протезирования в России составляла 90%. Российских аналогов всего 20%. Это значит, что 80% нельзя заменить ничем.

Валентин Иванов работает врачом в небольшой частной клинике в Новой Москве. Он говорит, что в их клинике российские материалы не используются вообще, а с покупкой стало очень тяжело:

-Все фирмы, с которыми мы общались уже десятилетиями, ушли с рынка. Приходится делать так: у нас маленькая структура, поэтому удаётся держаться на личных связях. Условно говоря, кто-то выезжает по своим профессиональным надобностям или в отпуск, его просят купить коробку материалов, которую он может с собой привезти. Этой коробки хватает на какое-то время.

С ростом доллара и логистическими проблемами растут цены и в этой клинике.

— Моя услуга от доллара не зависит. Она как была, так и осталась. Я вижу повышение цен в прейскуранте, когда выписываю счёт пациенту. Но не на 40% процентов, даже не на 20%. Владельцы клиники пытаются компенсировать только закупки, — рассказывает Валентин Иванов.

Зарплата врачей не повышается, а значит, что она упала, как минимум, на инфляцию. Но цены в клинике не повышают еще больше. Если их повысить еще, придется просто закрываться, количество больных и так упало, замечает Валентин Иванов:

— Когда происходят подобные пертурбации, обращений к стоматологам, особенно коммерческим, становится гораздо меньше. Если что-то заболело или сломалось — придут, а делать работу глобальную, то, что можно отложить, люди откладывают.

Почему ОМС не повышает тарифы

Если цены на материалы растут, Минздрав должен повысить тарифы. Проблема в том, что на будущий год они сформированы, бюджеты посчитаны, деньги выделяются, но уже заранее известно, что их не хватит. Например, не хватает безадреналиновой анестезии, которую используют для беременных женщин или аллергиков. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский опасается, что ситуация будет такая, как при переходе с цементной пломбы на светоотверждаемую: есть деньги — плати, нет денег — получи цементную:

— Схема будет та же самая. Хотите такую анестезию — платите. Или вообще без анестезии бесплатно. Если хотите, чтобы было нормально — ищите деньги. У нас стоматология — авангард платной медицины, там придумываются схемы по вытягиванию денег.

На форумах в Интернете люди мечтательно вспоминают, как в страну пришла нормальная стоматология. Петр Королев пишет: «Да, помню, как к нам пришла нормальная стоматология вместе с импортным оборудованием и материалами. До этого была только ужасная бесплатная в поликлинике и чертовы золотые коронки.»

Видимо, для тех, кто лечится по ОМС, это не ночной кошмар, а суровая реальность.

Чем грозит отмена обязательных стандартов и клинических рекомендаций

Департамент лекарственного обеспечения Минздрава разослал письмо, в котором уведомил страховые компании и клиники о том, что теперь стандарты и клинические рекомендации не обязательны к исполнению. Александр Северский возмущен:

— О чём с этими людьми можно разговаривать? Они 15 лет создавали стандарты, а сейчас говорят — они не обязательны.

— Естественно, обезболивания это тоже касается?

— Да, хотите по стандарту, хотите — без стандарта. Это касается всех направлений медицины, от онкологии до стоматологии. Хотите по стандарту — платите.

Не далее, как полтора месяца назад Верховный суд принял постановление, по которому медицинские рекомендации обязательны. Уже в этом возникает коллизия — рекомендации обязательны, а Минздрав говорит, что не обязательны к соблюдению стандарты и рекомендации. Ведомство рассылает письмо, в котором оно, по сути, отменяет решение высшей судебной инстанции.

Как это будет выглядеть в жизни? Пациент приходит ко врачу, у него кариес. Светоотверждающая пломба стоит больше тарифа ОМС. Выхода два: либо больной платит и получает ту пломбу, за которую он еще полгода назад не должен был платить ничего, либо ему ставят цементную пломбу.

Есть еще третий вариант — пациент просто уходит или не приходит ко врачу вообще. Так поступают уже сейчас 80% россиян, говорят в Лиге защиты пациентов:

— Если хотите, чтобы было нормально, ищите деньги. У нас стоматология — авангард платной медицины, там придумываются схемы по вытягиванию денег. По оценкам специалистов, у нас в стране 80% нелеченых зубов. Оттуда берутся проблемы с гастритами, другими желудочно-кишечными заболеваниями, инфекционными заболеваниями.

Трудно себе представить, но может дойти и до того, что малообеспеченным детям начнут удалять зубы без анестезии. Александр Северский отвечает вопросом на вопрос:

— А Вы думаете, сейчас это не так происходит?

Елена Петрова, Наталья Сейбиль

Оригинал материала: “Новые Известия”