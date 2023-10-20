 

Кабмин РФ утвердил постановление о допподтверждении входа на сайте госуслуг

20.10.2023, 17:09, Разное
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Сегодня утверждено постановление Кабмина РФ о внесении изменений в процесс входа на портал “Госуслуг”.

Теперь, чтобы получить доступ к порталу, помимо обязательного ввода логина и пароля, пользователи должны будут подтвердить свою личность с помощью одноразового SMS-кода, специального приложения или биометрических данных.

Важно отметить, что пользователи смогут войти в свой аккаунт на портале “Госуслуг” один раз без двухфакторной аутентификации.

С 1 октября двухфакторная аутентификация стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учетную запись.

Антон Немкин, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, отмечает, что двухфакторная аутентификация на портале “Госуслуг” является важным шагом в защите данных граждан от мошенников.


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