Вице-премьер Александр Новак: в России могут запретить экспорт керосина

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак выразил необходимость подготовки превентивных мер для обеспечения непрерывных поставок зимнего дизельного топлива. Они должны быть разработаны Минэнерго, Минфином, Федеральной таможенной службой и нефтяными компаниями. Информацию о такой инициативе пишет агентство “Интерфакс”.

Одним из возможных вариантов решения проблемы является запрет на экспорт керосина или изменение акцизных правил для авиакеросина.

Соответствующее обращение было сделано Новаком в рамках совещания по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. На нем было отмечено, что результаты предыдущего поручения правительства о проведении анализа рынка для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов представителями ВПК были неудовлетворительными.

Ранее Минфин предложил несколько вариантов для решения проблем с топливом в регионах, включая закупку определенного объема мазута для государственных нужд, в первую очередь в регионах, а также предоставление дополнительного финансирования регионам.