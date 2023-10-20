 

“Бабушка легкого поведения”: на кого стала похожа 50-летняя Наташа Королева

20.10.2023, 17:00, Новости дня
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Наташа Королева за всю свою карьеру не раз экспериментировала с образами, но едва ли не после каждого преображения артиста оставалась узнаваемой, поэтому новый образ певицы заставил поклонников изумиться. При взгляде на новые кадры, на которых запечатлена исполнительница хита “Желтые тюльпаны”, возникает вопрос: Наташенька, ты ли это?

Наташа Королева то ли действительно покрасила волосы и сделала химическую завивку, то ли примерила довольно оригинальный парик… Точно неизвестно. Но одно можно сказать с уверенностью: супруга Сергея Глушко стала похожа на персонажа Александра Реввы в фильме “Бабушка легкого поведения”. Плохо ли это? Пусть каждый решит сам, но артистке, судя по ее недавним публикациям в популярной социальной сети, определенно нравится такой эксперимент.

Вне всяких сомнений, Наташа Королева выглядит необычно и, понятно, привлекает внимание публики в таком образе. Такой мы ее, кажется, еще не видели.

Ранее Наташа Королева на передаче, на которой отметила свое 50-летие, рассказала о том, что бывший муж, музыкант Игорь Николаев ее игнорирует. Слова исполнительницы хита “Маленькая страна” приводили “Дни.ру”.


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