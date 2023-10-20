Оскандалившаяся Распутина лишилась работы: ей нашли достойную замену

Маша Распутина с 2021 года занимала место в жюри шоу “Суперстар” на НТВ. Программа стала перезапуском конкурса “Ты — суперстар”, который был очень популярен в нулевые годы. На ней за главный приз соревнуются легенды из прошлого, гремевшие в восьмидесятые и девяностые.

Несколько сезонов все было прекрасно, если не считать неординарного поведения, которым Маша Распутина все-таки довела продюсеров. Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха, конечно, тоже не были белыми и пушистыми — если конкурсанты заслуживали критики, то они ее и получали. Однако в последнем сезоне речи Маши Распутиной стали, видимо, уже совсем вызывающими.

В частности, Маша Распутина заявила, что совершенно не может понять людей, которые ценят творчество Анны Асти. По ее словам, слушатели этой певицы являются “деградированной публикой”, ни больше, ни меньше. Говорят, что именно это заявление и стало последней каплей, переполнивших чашу терпения создателей программы.

Машу Распутину, лишившуюся работы в шоу “Суперстар”, заменит Наташа Королева, недавно отметившая юбилей: знаменитой певице исполнилось 50 лет. В новом сезоне она вместе с остальными членами жюри оценит выступления десятерых участников. Артистка, которая, очевидно, оказалась достойна роли члена жюри, уверяет, что учтет ошибки своей предшественницы и не будет столь строга.