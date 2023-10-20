Скандалы: «Еду произвести — не муд*** трясти»

Депутат объяснил, почему растут цены на яйца

Интересный диалог состоялся во время заседания Заксобрания Оренбургской области. Один депутат раскритиковал УФАС из-за резкого роста цен на продукты. Другой парламентарий, как смог, ему ответил. И всего одним предложением прочитал коллеге лекцию по экономике.

Во время заседания регионального ЗакСо депутат Максим Амелин вышел к микрофону и довольно эмоционально возмутился тем, что куриные яйца заметно подорожали. Антимонопольная служба «значительный рост цен» не обуздала.

«Вот сейчас последняя проблема касается куриных яиц. В отчете мы видели, что в прошлом году были предписания в марте, что недопустимо повышать цены на социально значимые продукты. В марте 2022 года мы не видели такого значительного повышения. Сейчас мы видим значительное повышение. Пока УФАС не отреагировал», — заявил депутат.

На это депутат и заодно гендиректор местной птицефабрики «Спутник» Анатолий Лукьянов сказал, что «производство вести — не муд*** трясти», и предложил депутату самому просчитать себестоимость.

Анатолий Лукьянов заметил, что виноваты в повышении цен на яйцо не производители. У птицефабрик сильно выросла себестоимость, что отражается на цене.

«А вы не пробовали производством позаниматься? Себестоимость посчитать? Ну нравится яйца кушать, и их всегда хватает? Я вам скажу, Максим, эту пословицу надо записать: „производство вести — это не муд*** трясти“. Это как есть, мои хорошие, не обижайтесь», — прокомментировал депутат и гендиректор птицефабрики Лукьянов.

Местные СМИ отмечают, что цены на яйца в регионе за десяток С0 уже перевалили за 100 рублей. Десяток яиц С1 стоит 93 рубля, а самый низкий сорт С2 можно найти по акции за 68 рублей.

Информацию о росте цен на куриное яйцо подтверждает Росстат. По данным ведомства, в сентябре яйца выросли в цене почти во всех регионах. При этом рост в отдельных областях достигал сразу 30% по сравнению с ценой на них в августе.

В целом по стране, несмотря на то, что Центробанк повысил ключевую ставку до 13%, инфляция разгоняется.

Как накануне отчитался ЦБ, годовая инфляция в сентябре увеличилась в большинстве регионов. Заметный вклад внесли мясные продукты, импортные фрукты, легковые автомобили и моторное топливо.

Как добавляет инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган, в годовом выражении цены в сентябре (с учетом сезонных факторов) выросли на 14,6% против 9,4% в августе. Годовая же инфляция подскочила до 6% с 5,2% месяцем ранее.

«Причиной ухудшения ситуации в ЦБ называют „продолжающееся расширение спроса“. Я бы добавил к этому девальвацию рубля, удорожание логистики и высокие темпы кредитования», — говорит Коган.

Пока производители с возросшей себестоимостью отстаивают каждую копейку в закупочной цене, торговые сети отчитываются о многомиллиардных доходах. Чистая выручка X5 Group за 9 месяцев этого года увеличилась на 19,1% и достигла 2,26 трлн рублей (против 1,9 трлн рублей в аналогичном периоде 2022 года), следует из отчетности компании. Выручка только торговой сети «Пятёрочка» за год возросла на 14,2%. В разы выросли обороты в сети жесткого дискаунтера «Чижик», где покупатели только в третьем квартале этого года оставили 31,4 млрд рулей.

Оригинал материала: “Новые Известия”