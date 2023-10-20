 

Общий искусственный интеллект может появиться к 2030-2040 году

20.10.2023, 15:57, Разное
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Искусственный интеллект ключевая технология, которая на сегодняшний день преобразует окружающий мир. Это подчеркнул Герман Греф, председатель правления Сбербанка в ходе дискуссии на Седьмой конференции СберУниверситета “Больше чем обучение,” где обсуждался вопрос “Естественный или искусственный разум: соперничество или сотрудничество”.

Следующим важным этапом будет развитие общего искусственного интеллекта (AGI), способного не только к самореализации и экспертизе, но и к выполнению практически любых задач, поставленных перед ним человеком. Греф выразил мнение, что данный уровень развития ИИ может быть достигнут уже к 2030-2040 году, что ощутимо опережает ожидания экспертов.

Глава Сбербанка представил прогнозы ожидаемых результатов внедрения ИИ в ближайшие 10 лет. По прогнозам, использование больших языковых моделей и генеративного ИИ прибавит около 7 трлн долларов к мировому ВВП. Кроме того, прогноз по среднегодовому росту ВВП за счет разработки и внедрения ИИ до 2030 года был увеличен с 4% до 13%.


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