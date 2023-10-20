Стало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем

Поклонники Алексея Долматова часто иронизируют, что по его насыщенной истории личной жизни впору вписать книгу. Как известно, впервые известный на всю страну рэпер связал себя узами брака в 2008 году. Его супругой стала возлюбленная Айза, сменившая на сегодняшний день уже несколько фамилий. Затем исполнитель состоял в отношениях с певицей Кети Топурией. А в 2021 году он женился на модели Юлии Королевой. Все три истории любви Гуфа были яркими, но ни одна из них не получила счастливый финал.

Как и все прошлые отношения, последний союз Долматова был полон публичных разборок. Самая громкая из них состоялась весной этого года, когда семья находилась на отдыхе. В какой-то момент Алексей поругался с женой прямо на глазах у огромной аудитории в социальных сетях, а затем и вовсе забрал документы, чтобы та не могла уехать. Через некоторое время пара уладила конфликт и забыла про это недоразумение. Но, как оказалось, перемирие продлилось недолго.

Не так давно стало известно, что Алексей и Юлия приняли решение расстаться. Судя по всему, этот разрыв будет окончательным, по крайней мере по документам. Сегодня стало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем. Как сообщает Пятый канал, он официально состоялся.

О том, что Гуф снова стал холостяком, рассказал его адвокат Сергей Жорин. Представитель музыканта отметил, что бывшие супруги смогли урегулировать все вопросы без разбирательства.

“Все остальные вопросы, связанные с воспитанием детей, в том числе и содержанием, стороны решили во внесудебном порядке, что я со своей стороны искренне приветствую”, – сообщил Жорин.

Судя по всему, печалиться из-за потери статуса женатого человека Долматов не станет. Как известно, музыкант умеет наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, а без семейных уз, вероятно, у него это получается еще лучше. Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Сеть утек райдер рэпера. Оказалось, Гуф запрашивает у организаторов выступлений море алкоголя.