 

Суд признал Николая Азарова действующим премьер-министром Украины, с 2014 года находящимся в России с рабочим визитом

20.10.2023, 15:33, Разное
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Николай Азаров вновь возглавляет правительство Украины – в этой должности его восстановил Ленинский районный суд города Сочи. Согласно определению суда, он занимает пост с 11 марта 2010 года по настоящее время, что делает его одним из самых «долгоиграющих» премьер-министров в истории Украины.

Азаров после госпереворота 2014 года проживает в России, его точное место пребывания засекречено. Недавно он сообщил, что обратился в суд по месту жительства для восстановления полагающихся ему льгот. Суд согласился с тем, что формально истец прибыл в Россию с рабочим визитом, который не завершился до сих пор.

Отныне премьеру соседнего государства вновь полагается кортеж со спецсигналами, а также служебное жильё или отель надлежащего уровня за государственный счёт. Он также сможет бесплатно ездить на общественном транспорте в 16 регионах и не платить пошлины при получении госуслуг, связанных с пребыванием иностранного гражданина в Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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