Скандалы: Беда с кадрами

Учителей и врачей решили заманивать в деревни отсрочкой от армии

На рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает предоставление отсрочки от военной службы для учителей и врачей, если сразу после окончания вуза они поедут работать в села. Между тем, медиков и педагогов не хватает по всей стране.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Учителям и врачам, которые сразу после окончания вуза приедут работать в села и поселки с населением до 50 тысяч человек, предоставят отсрочку от призыва.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что врачи и учителя являются «важнейшими профессиями для сохранения социально комфортной среды в сельских районах и малых городах».

Сейчас дефицит школьных учителей в селах, по данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), оценивается в 250 тысяч человек. А врачей и среднего медперсонала — в 26,5 тысячи и 50 тысяч человек. Среди работающих учителей сегодня порядка 84% — это женщины. Среди работающих учителями мужчин призывного возраста — всего 2%. Чтобы избежать дальнейших диспропорций молодых учителей-мужчин после окончания ими высшего учебного заведения никак нельзя призывать на срочную службу, считают авторы законопроекта.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что дефицит учителей в целом по стране оценивается всего в 11 тысяч человек. Закрытию вакансий способствует проект «Земский учитель». По ней в профессию привлекли уже пять тысяч человек, отметила Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) другие сведения. Ранее в ОНФ говорили, что открытые вакансии учителей есть почти в каждой второй школе (около 40%). Самая большая проблема с учителями физики и математики. В организации бояться, что в скором времени ушедших на пенсию педагогов в школах будет неким заменить.

Профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина не раз подчеркивала в беседе с «НИ», что в школах растет число учителей пенсионного и предпенсионного возраста: молодежь не идет работать в систему образования.

«Очевидно, на рынке труда есть более привлекательные специальности. И дело даже не в зарплате, а в том, что нагрузка на учителей стала сверхъестественной. Сейчас у школьников по 8-9 уроков в средней школе, и это почему-то считается нормой. У учителей постоянно меняются образовательные стандарты, растет нагрузка, каждые 5 лет аттестация, каждые 3 года — обязательная учеба на курсах повышения квалификации, разные новые воспитательные проекты, конкурсы, олимпиады. Хочется сказать министру: „Дайте наконец учителю учить!“, — рассказывает „НИ“ учитель обществознания и истории из Нижегородской области Дмитрий Казаков.

Стоит также добавить, что в 40% регионов страны оклады учителей сейчас составляют менее половины МРОТ (от 3420 до 9580 рублей). Еще в 39% регионов учителям предлагают оклады от 50 до 75% МРОТ (от 9668 до 14091 рублей).

На жалованье от 75 до 100% МРОТ (от 14449 до 16157 рублей) могут претендовать педагоги в 9% регионов. И лишь в трех субъектах — Ямало-Ненецком АО, Магаданской области и Приморском крае — оклады учителей выше установленного с января минимального размера оплаты труда.

Чтобы выжить, учителя работают на 1,5-2 ставки, набирают дополнительную работу в школе, занимаются репетиторством.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее озвучил свой взгляд на решение проблемы дефицита кадров. Он предложит привлекать на работу в школы выпускников среднего профобразования.

Не хватает стране и медиков. О жутком дефиците кадров в системе здравоохранения рассказал «НеМоскве» сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

«В районных больницах закрываются просто целые отделения и направления медпомощи. А там, где еще что-то не развалилось, высокая нагрузка. Например, педиатр детской больнице в Благовещенске принимает 100 детей за смену при норме 20-22 ребенка», — отметил он.

В ряде населенных пунктов сложилась колоссальная нехватка специализированных кадров, например, лоров, хирургов и анестезиологов. По словам эксперта, решение об отсрочке от военной службы для учителей и врачей правильное, но оно вряд ли устранит дефицит кадров в этих направлениях, однако молодежь на работу в села может привлечь.

Оригинал материала: “Новые Известия”