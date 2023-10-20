 

ФАС предлагает расширение полномочий и пересмотр предписаний в свете новых вызовов

20.10.2023, 14:45, Разное
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Федеральная антимонопольная служба представила проект изменений к статье 33 Закона “О защите конкуренции”, которые расширяют основания для пересмотра предписаний службы. Эти изменения, если будут приняты, позволят ФАС менять или отменять требования предписаний, даже если они могут быть уже исполнены.

В нынешней версии закона, пересмотр предписаний ФАС возможен только при “возникновении существенных обстоятельств, которые наступили после вынесения предписания и исключают возможность и (или) целесообразность исполнения предписания полностью или его части”. Эти обстоятельства могут включать в себя изменения в продуктовых или географических границах товарного рынка, составе продавцов или покупателей, или утрату хозяйствующим субъектом доминирующего положения.

Основная цель предложенных изменений заключается в том, чтобы ФАС имела возможность пересматривать предписания, даже если они теоретически могут быть исполнены. Это изменение станет ключевым в случаях, когда существенно меняются условия обращения товара на товарном рынке.

В документе ФАС обосновывает необходимость этих изменений, ссылаясь на “санкционное давление” и “предпринимаемые антикризисные меры” как на причины, требующие изменения закона. Действующий “перечень оснований для пересмотра выданных антимонопольным органом предписаний в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией” считается недостаточно гибким для оперативного реагирования антимонопольного органа на изменение конъюнктуры рынков.

Другое нововведение включает “несоответствие указанных в предписании ориентиров формирования цены на товар общим условиям обращения товара на товарном рынке”. Это означает, что компании могут утратить возможность выполнения предписаний, если они больше не имеют доступа к международным ценовым индикаторам из-за различных событий. Например, ряд предписаний содержит ценовые ориентиры, публикуемые информационно-аналитическими агентствами недружественных стран.

Эти изменения призваны обеспечить более гибкий и оперативный подход ФАС к пересмотру предписаний в ответ на изменяющиеся рыночные условия и вызовы, с которыми сталкивается российская экономика.


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