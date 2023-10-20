“Ты здесь лишний”: Буйнов рассекретил реальные отношения Пугачевой с “нежным” мужем

“Им безумно комфортно вместе, – радуется Буйнов, рассказывая про отношения Пугачевой с супругом-иноагентом. – И я вижу, что

реально им можно позавидовать. Какая степень любви и света в их отношениях!”

Кстати, их роман развивался на глазах у Буйнова. “Мы встретились в Харькове: у меня

был концерт в одном месте, у будущего мужа Пугачевой – в другом, – рассказал он. Пугачева приехала поддержать

его, просто сорвалась и приехала. Мы жили в одном отеле. Как сейчас помню:

зашел к ней в номер, а там по телевизору показывали “Славянский базар”. Мы сели

смотреть его вместе, через какое-то время Алла посмотрела на меня

выразительно и сказала: “Ты что, не понял, что ты здесь лишний?” Оказалось, что

там все серьезно. Настолько серьезно, что вскоре они сыграли свадьбу”.

Напомним, пятый брак Алла Пугачева заключила 23 декабря 2011. А через два года на свет появились двойняшки, зачатые от семени юмориста и замороженный яйцеклеток певицы.

Буйнову нравятся и дети Примадонны “Самое главное, чтобы они выросли настоящими

людьми. А при такой мамке, я уверен, это получится. Хотя она делает все, чтобы

дети не были избалованными. Папка же у них очень нежный, очень любит детей”.