 

“Обретает характерную отечность”: как образ жизни изменил внешность Волочковой

20.10.2023, 14:36, Новости дня
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Прима балерина известна своими выдающимися танцевальными способностями и элегантностью на сцене. Она исполняла роли во многих популярных классических балетах. Талант и привлекательность Анастасии Волочковой принесли ей широкую популярность и признание как в России, так и за рубежом.

Помимо своей успешной карьеры балерины, Анастасия Волочкова также стала известной благодаря своей экстравагантной личности и скандальным высказываниям. Она часто оказывалась в центре внимания из-за своих откровенных фотосессий, резких высказываний в СМИ и конфликтов с коллегами по цеху.

В последнее время предметом для обсуждения становится внешность звезды. Портал “Страсти” разобрался, как образ жизни изменил внешность Анастасии Волочковой. По словам пластического хирурга, артистке действительно повезло с генетикой. Он убежден, что многие популярные личности российской эстрады в возрасте балерины имеют кучу операций. В то время, как у нее на счету, вероятнее всего, несколько незначительных подтяжек.

Также эксперт отметил, что образ жизни Анастасии Волочковой сильно сказывается на ее лице. Из-за этого она подвержен частым отекам.

“Кожа стремительно теряет эластичность, лицо обретает характерную отечность. К тому же у нее очень своеобразный стиль, который смотрится нелепо”, – поделился эксперт.

Ранее “Дни.ру” рассказали, почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму?


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