Рупор кремлевской пропаганды: Приговоры нацистским преступникам

В ЛНР и ДНР осудили несколько нацистских преступников, которые причастны к убийствам гражданского населения Донбасса.

Приговоры нацистским преступникам

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора начальнику разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитану Юрию Рожку. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).

Следствием и судом установлено, что 20 июня 2022 года Рожок со своим подразделением располагался в лесном массиве на расстоянии около 7 км южнее г. Лисичанска Луганской Народной Республики, где на тот момент находились мирные жители. Получив от командования 45 отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины приказ об обстреле территории г. Лисичанска, Рожок дал указание подчиненным совершить 4 выстрела из 100 мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» с использованием осколочно-фугасных артиллерийских снарядов для наибольшего охвата и разрушения объектов инфраструктуры, жилых домов и больниц. В результате данных преступных действий был поврежден многоэтажный жилой дом.

В ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе строительно-техническая для подтверждения размера материального ущерба.

Рожок полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Командир разведывательной роты Владислав Стрюков, старший разведчик-оператор первого отделения первого взвода разведывательной роты Илья Гальчуков, наводчик-оператор второго взвода разведывательной роты Артем Бучковский, командир первого отделения первого взвода разведывательной роты Владислав Сергейчук, командир отделения взвода плавсредств Сергей Книжник, механик-рулевой Сергей Кривцун и водитель Александр Матушанский в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением на оккупированной территории), ч. 3 ст. 30, п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и п. «в», «г», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что в период с февраля по май 2022 года военнослужащие ВСУ, в том числе Стрюков, Гальчуков, Бучковский, Сергейчук, Книжник, Кривцун и Матушанский занимали позиции, расположенные на территории и вблизи машиностроительного завода «Азовмаш» в городе Мариуполе. В один из дней при осуществлении наблюдения за территорией двора между жилыми домами по проспекту Металлургов Стрюков обнаружил гражданского мужчину, не участвующего в вооруженном конфликте и не имеющего при себе оружия. Тем не менее, полагая, что мирный житель поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие вооруженным силам ДНР и РФ, а также занимает пророссийскую позицию, он отдал приказ подчиненному Бучковскому расстрелять мужчину. Исполняя этот преступный приказ, Бучковский выстрелил из автомата Калашникова в потерпевшего, ранив его в плечо. Избегая опасности, мужчине удалось скрыться из зоны обстрела, укрывшись в безопасном месте.

Кроме того, установлено, что 30 марта 2022 года военнослужащими ВСУ при патрулировании территории, прилегающей к заводу «Азовмаш», был задержан военнослужащий 1-й Славянской бригады ДНР. В момент задержания он сложил оружие и не принимал участия в боевых действиях, что в соответствии с нормами международного права гарантировало ему гуманное обращение как к военнопленному. При этом военнослужащие Кривцун, Матушанский, Книжник, Сергейчук, Гальчуков и Бучковский осознавали, что потерпевший не оказывает сопротивления и не представляет угрозы. Однако они желали наказать последнего за совершенные, по их мнению, действия и действия иных лиц из числа военнослужащих ДНР, ЛНР и РФ в период участия в СВО против неопределенного круга военнослужащих ВСУ, а также получить от него сведения, которыми, по их мнению, он мог обладать. Действуя путем применения насилия и пыток к военнопленному, исполняя преступные приказы командования, обвиняемые кулаками и деревянной битой на протяжении двух часов систематически наносили ему множественные удары по голове, туловищу и конечностям. В результате их преступных действий потерпевший получил многочисленные ушибы и переломо-вывихи. В последующем он содержался в качестве военнопленного на территории завода «Азовмаш» под охраной других военнослужащих ВСУ.

Приговором суда Стрюкову назначено наказание в виде 20 лет, Гальчукову – 16 лет, Бучковскому – 22 лет, Сергейчуку – 16 лет, Книжнику – 16 лет, Кривцуну – 16 лет и Матушанскому – 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Еще целый ряд судебных дел по военным преступлениям ВСУ в ДНР и ЛНР подходят к вынесению приговоров.

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