Скандалы: Суд рубит сад

Социально-значимый участок AVA Group Вагана Арутюняна закатывает под застройку

Компания является частью холдинга AVA Group, под руководством Вагана Арутюняна, молва о котором трубит на каждом углу. Возводимый АСК элитный коттеджный поселок «Лазурный берег» на самом берегу озера Старая Кубань, судя по всему, строится не совсем законно, ведь ранее, расположенный под поселком земельный участок, относился к землям благоустройства территории, то есть «для размещения декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов».

Другими словами, получается, участок должен был использоваться под парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки, размещение объектов досуга населения и тому подобное.

В настоящее же время, как стало известно нашей редакции, этот участок может использоваться в целях дачного строительства.

Каким же образом изменился вид разрешенного использования данного участка с социально значимого «Благоустройство территории» на банальное «Дачное строительство» и какое участие в этом приняло упомянутое AVA Group.

Дело в том, что использование «судейской машины» в своих интересах часто практикуется в похожих с AVA Group случаях. Вероятно и тут это может иметь место, в частности с его основателем В. Арутюняном. Без судебного спора, имеющего признаки постановки, не обошлось и в данном случае.

События развивались примерно так: некая Кукулян Цевинара обратилась в Советский райсуд Краснодара с иском к администрации города о сохранении объектов в реконструированном виде. Заявляя данные требования, истец просила одновременно изменить вид разрешенного использования участка с «благоустройство территории» на «дачное строительство».

Так, Кукулян Ц., являясь владельцем нескольких объектов капитального строительства: 2-хэтажного административного корпуса, площадью 1063 кв.м, 1-но этажного оздоровительного корпуса, площадью 261 кв.м, 2-х этажного бытового корпуса, площадью 324 кв.м и нежилого здания, площадью 45 кв.м, завершив реконструкцию указанных объектов, подала вышеназванный иск с целью изменения вида их назначения с «нежилых» в «жилые» в соответствии с фактическим использованием и изменения вида разрешенного использования находящегося под ними земельного участка.

Советский районный суд г. Краснодара, недолго думая, удовлетворил иск Кукулян, о чем вынес свое «мотивированное» решение. Получается, нежилые здания без прохождения проверки органами администрации перешли в разряд «жилых», земельный участок, находящийся в собственности местной администрации и по совместительству в аренде у Кукулян, вопреки желанию собственника изменил вид разрешенного использования на «дачное строительство».

Не согласившись с очевидно незаконным решением суда, муниципалитет вознамерился обжаловать его, однако ему все тем же судом было отказано в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы.

Вместе с тем, доводы об уважительности причин, послуживших основанием для пропуска срока, были услышаны судом апелляционной инстанции, пропущенный администрацией срок, как и нарушенное право на обжалование судебного акта были восстановлены.

В апелляции решение Советского райсуда от 07.04.2021 не устояло, было принято новое решение об его отмене и отказе в иске Кукулян. Коллегия указала на отсутствие каких-либо оснований для изменения вида разрешенного использования земельного участка, строительство на котором велось незаконно. Ввиду расположения участка по границе озера Старая Кубань застройка участка в принципе не допускается.

И вот когда, казалось бы, администрация одержала победу, удар пришел откуда не ждали. Спустя 4 месяца после признания незаконным решения районного суда, суд вышестоящей инстанции – Четвертый кассационный суд, признал необоснованным восстановление администрации города срока апелляционного обжалования и отменил его, отказав ей в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы.

Этим решением кассация перечеркнула всё, чего добивался муниципалитет. Принадлежащий ему земельный участок, вопреки его воли, на основании незаконного решения перевели под дачное строительство, а возведенные истцом объекты без прохождения предусмотренной законом административной процедуры перевели в новый статус – жилых.

Перевод земельного участка в новый вид пользования по искусственно инициированному Кукулян спору позволил аффилированной с AVA Group СК «АСК» застроить участок элитными коттеджами, расположенными явно в береговой черте.

Это уже не первый случай отказа кассационного суда в восстановлении администрации срока апелляционного обжалования. Как мы видим, с любопытным усердием кассация предпринимает все меры воспрепятствования муниципальной власти в восстановлении своих прав и всегда где-то рядом звучат интересы AVA Group.

Общественность заявляет, что основатель AVA Group В. Арутюнян может быть кем то вроде протеже небезызвестного Роберта Хахалева, сбежавшего за границу вслед за бывшей супругой Еленой Х. Поскольку из-за границы вести дела бывает сложно, а в нынешней геополитической обстановке весьма затруднительно, к рулю бизнеса, дескать, приставили Вагана.

Помогает не допускать ошибок в управлении делами ему давний друг и бизнес-партнер Роберта – Виген Саркисян, также являющийся крупным застройщиком Краснодарского края.

Такой группе застройщиков при сопутствующей поддержке кассационного суда никакая администрация не воспротивится, в противном же случае, получается, у них уже налажена схема по инициированию «странных» исков, судьба которых может быть заранее предрешена.

Скорее всего так и произошло с исками по спору об узаконении самовольно реконструированного здания апартотеля, рассматриваемыми Анапским городским судом.

Изначально, еще на основании судебного решения от 09.08.2017 по иску Экшиян, Мельконьян на администрацию Анапы была возложена обязанность по изменению параметров выданного разрешения на строительство 9-ти этажного апартотеля путем увеличения его этажности до 12-13 этажей. Апарты расположились прямиком у берега моря, на проезде Золотой берег.

Указанное решение прошло несколько стадий обжалования, дошло еще до существующего тогда президиума Краснодарского краевого суда, где и было отменено с направлением на новое рассмотрение обратно в Анапу. Судились с муниципалитетом долго, вплоть до октября 2020 г., когда местную администрацию обязали повторно рассмотреть заявление об изменении параметров разрешенного строительства.

Вместе с тем, судебные тяжбы не стали преградой для стройки. Пока шел спор этажность росла и переросла даже те запрашиваемые 13 этажей. В настоящее время апартотель представляет собой 14-ти этажный элитный комплекс. И это не смотря на полученный застройщиками отказ администрации от февраля 2021 года во внесении изменений в разрешение на его строительство.

Обнаружив нескрываемую наглость застройщика муниципалитет сам обратился с иском уже к Экшиян, Мельконьян о сносе здания апартотеля. Те же подали встречный иск о признании на него права собственности, ведь получение разрешения на его ввод в эксплуатацию им уже светило.

Решением Анапского городского суда от 12.01.2022 администрации было отказано в удовлетворении иска о сносе. Встречный иск ответчиков о признании за ними права собственности на апарты удовлетворен.

По результатам проведенной прокурорской проверки администрация подала апелляционную жалобу на решение суда от 12.01.2022, где просила восстановить ей пропущенный процессуальный срок на ее подачу.

Первые две инстанции пропущенный муниципалитетом срок апелляционного обжалования восстановили. Однако спустя 6 месяцев как этот срок администрации был восстановлен, кассационный суд отменил восстановление пропущенного срока, указав на надлежащее уведомление муниципалитета о вынесенном решении и своевременном получении копии обжалуемого решения суда.

Как и в случае с Кукулян, как видно, стоило данному делу дойти до кассации, как путь к восстановлению справедливости администрации был прегражден, а по их мнению незаконно возведенное здание апартотеля продолжило принимать гостей курорта, не смотря на имеющуюся угрозу безопасности их жизни и здоровья.

Между тем, определенный интерес в вопросе явного покровительства элементов AVA Group некоторыми служителями Фемиды представляет собой спор по узаконению самовольно возведенного четырехэтажного отеля в первой полосе горно-санитарной охраны города-курорта Сочи, прибрежной полосе Черного моря, разрешенный, без особого удивления, в Центральном районном суде города Сочи.

Застройщиком ООО «Юг Сувенир», ведущим свою деятельность в городе Сочи, в мае 2008 года было получено разрешение на строительство двухэтажного «Центра курортного отдыха» с эксплуатируемой кровлей сроком действия до декабря того же года с правом размещения объекта на земельном участке муниципальной собственности. Сохраняя статус незавершенного строительством объекта, строение не было введено в эксплуатацию и в 2017 году на этапе 98 – процентной готовности продано частному лицу Черновой И.

Вот здесь и начинается самое интересное и как мы можем понять, схема строится примерно так: фактически в прибрежной полосе курорта возвели 4-этажный апарт отель в составе курортного комплекса с пристроенными помещениями для размещения СПА зоны и предоставления различного вида услуг. Объект помимо того, что обладает большим коммерческим потенциалом, так еще и привлекателен своим месторасположением. А поскольку территория города Сочи находится исключительно под строительной монополией AVA Group, апарт отель переходит в собственность компании через привлекаемое подставное лицо.

После приобретения незавершенного строительством объекта никому не известным лицом, производятся строительные работы, и предпринимается попытка его ввода в эксплуатацию со ссылкой на утратившее силу разрешение на строительство.

Ввод объекта в эксплуатацию, конечно, был невозможен по той причине, что он попросту не соответствовал ни одному из параметров ранее выданного разрешения ни в части этажности, ни в части площади застройки.

Далее, скорее всего, уже по налаженной схеме, опираясь на возможные связи представителей Фемиды и руководства AVA Group, от лица компании в судебный процесс вступает новый номинальный собственник апарт отеля, заявляя о нарушении органом местного самоуправления его законных интересов и прав, восстановление которых, по его мнению, возможно исключительно путем признания права на завершенный строительством одноэтажный объект. К происходящему возникает очень много вопросов…

Центральный районный суд, ссылаясь на добросовестность приобретателя, удовлетворяет требования в полном объеме, признает право собственности на новый объект и возлагает на орган регистрационного учета обязанность произвести соответствующие регистрационные записи.

После долгих судебных скитаний администрация выходит в суд с ходатайством о восстановлении срока апелляционного обжалования, однако получает отказ в районном суде. После восстановления администрации срока на подачу апелляционной жалобы, дело попадает в Четвертый кассационный суд ввиду несогласия заявительницы взятым органом местного самоуправления курсом на защиту своих законных интересов.

В суде кассационной инстанции соглашаются с позицией Центрального районного суда города Сочи и не находят оснований для восстановления администрации срока апелляционного обжалования, в связи с чем отменяют апелляционное определение краевого суда.

С принятием подобного решения суд кассационной инстанции фактически признает законным апарт отель и вводит его в оборот, исключая возможность всяческого оспаривания судебного решения.

На сегодняшний день, по одной из версий, по месторасположению указанного отеля по улице Черноморской № 5 в городе Сочи размещен 4-этажный апарт отель «Санремо» с пристроенным СПА комплексом, в то время как в эксплуатацию судебным решением введен совершенно иной объект недвижимости.

Как нам кажется, подобная беспредельность предопределена прямой связью спорного объекта с Саркисяном Вигеном, курирующим решение обозначенных вопросов в кассационной инстанции и вероятной связи с главными лицами «Четверки».

Понятно, что узаконение апарт отеля носило абсолютно произвольный характер, поскольку возведенный объект не отвечал утвержденным параметрам, не проходил согласований, не подвергался строительному надзору. Вместе с тем, понимая данные обстоятельства, Четвертый кассационный суд свернул дело на этапе восстановления сроков обжалования неправосудного решения.

В очередной раз мы задаемся вопросом о связях корпорации AVA Group с первыми лицами суда кассационной инстанции Шишкиным А. и Волковым Я.

По всей видимости, степень прямой заинтересованности отдельных лиц в покровительстве интересов AVA Group столь высока, что они уже и не предпринимают попыток к созданию видимости в службе государству. Осталась ли у них совесть? Сомневаемся.

Однако связь с представителями AVA Group формирует крайне сомнительную репутацию. Можно ли говорить, что те кто принимал вышеописанные решения не превратились в корыстных функционеров? Осталось ли у них право служить благородной Фемиде и целям общества?

На сегодняшний день остается только догадываться, хватит ли сил и смелости местным органам власти на инициирование жалоб в суд Высшей инстанции и будут ли они добиваться справедливости в Верховном Суде Российской Федерации.

По материалам СМИ

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”