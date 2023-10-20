 

Найдено логическое объяснение причин массовой гибели серых китов

20.10.2023, 13:55, Разное
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С серебристой спиной, изящными движениями и величественными размерами серые киты являются одними из самых впечатляющих созданий в океане. Они путешествуют на огромные расстояния, проводя время в холодных водах Арктики и Антарктики, где находится их основное место обитания. Однако, несмотря на их мощный облик и приспособленность к суровым условиям, иногда стада серых китов массово выбрасываются на берег.

Многие годы ученые искали объяснение этому загадочному явлению, и, наконец, было найдено логичное объяснение. Причиной оказался их навигационный сбой. При переходе между различными морскими и океаническими регионами эти потрясающие морские создания полагаются на сложную систему звуковых волн и магнитное поле Земли для определения своего положения и направления.

Однако некоторые факторы могут нарушить эту сложную навигационную систему и привести к неверным расчетам китов. Исследования показали, что сильные геомагнитные бури, аномальные магнитные поля и большие колебания гравитации могут быть причиной сбоя в системе ориентации серых китов.


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